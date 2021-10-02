نجم النصر مشيدًا بحجازي: الهرم الرابع في مصر

مباراة كبيرة لعبها المدافع المصري مساء أمس أمام الأهلي

لعب أحمد حجازي مباراة رائعة مساء أمس مع فريقه الاتحاد أمام الأهلي في الدوري السعودي، وقد اختاره العديد من الإعلاميين والجماهير النجم الأول للقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

حجازي لم يكتف بقيادة المنظومة الدفاعية للاتحاد في ديربي جدة بل سجل هدف الفريق الثاني والحاسم بعدما كان زميله حمدان الشمراني قد سجل الهدف الأول في بداية الشوط الثاني.

فهد الهريفي أسطورة النصر ونجمه التاريخي أشاد كثيرًا بالمدافع المصري وزميله إيجور كورونادو صاحب التمريرتين الحاسمتين في مباراة الأمس.

ماذا قال فهد الهريفي عن حجازي وكورونادو؟

الهريفي أكد في تغريدة أولى أن الاتحاد فريق يمتلك جميع العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق البطولة، من حارس مرمى وقلب دفاع وصانع ألعاب، بجانب أكثر من لاعب حركي متنوع.

وفي تغريدة ثانية أبدى إعجابه الشديد بكورونادو واصفًا إياه بغير الطبيعي، كما تغزل بالمدافع المصري مشيرًا إلى أنه الهرم الرابع في مصر بعد أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع.

كورنادو للمره الثاني مش طبيعي ..👌



خوفو ، خفرع ، منقرع

والهرم الرابع لابناء النيل حجازي .. 👏 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 1, 2021

انتصار الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس أعاده لصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك و4 نقاط عن الهلال والنصر.

ماذا قدم أحمد حجازي خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟

مرر حجازي الكرة 43 مرة بدقة نجاح وصلت إلى 86%، كان منهن 9 تمريرات طويلة و34 تمريرة قصيرة، وقد بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 75% وتلك نسبة ممتازة لقلب دفاع يعتمد أكثر على التمريرات البعيدة والطويلة.

📊 أحمد حجازي أمام الأهلي



🏟️ خاض 3 مباريات

⚽️ سجل هدفين



ديربي جدة أصبح لعبته الخاصة @Hegazi 🤩💪 #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/W6iDXQG5Km — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 1, 2021

دخل صاحب الـ30 عامًا في 5 التحامات مع المنافس، نجح في 3 منهن، فيما اشترك في 4 التحامات هوائية نجح في نصفهن، والمثير أنه لم يرتكب أي خطأ خلال اللقاء واكتفى بمحاولة افتكاك واحدة.

حجازي بصمة قوية هجوميًا في المباراة، إذ سدد مرتين على المرمى بجانب تسديدة ثالثة خارجه، وقد أحرز هدفًا وصنع فرصتين للتسجيل وهو رقم مثير للغاية.

ماذا قدم إيجور كورونادو خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟

صاحب الـ29 عامًا مرر 31 تمريرة فقط منها 5 طويلة، بنسبة نجاح وصلت لم تتجاوز حاجز الـ52% وهي نسبة ضعيفة لكنها مفهومة مقارنة بأنه يُحاول دومًا لعب التمريرات الذكية بين الخطوط والتي إما أن تُقطع من الدفاع أو تصنع فرصة أو هدفًا.

دخل كورونادو في 9 التحامات هوائية لم ينجح سوى في اثنين منها، لكنه في المقابل صنع هدفي المباراة وصنع 3 فرص لزملائه، وقد سدد تسديدتين على المرمى وفاز بخطأين من لاعبي الأهلي.

الجميل أن كورونادو له دور دفاعي واضح في الملعب ويُنفذه جيدًا من خلال مشاركة رفاقه الضغط على حامل الكرة في المنافس، وقد نجح اليوم في قطع 4 هجمات للأهلي وذلك رقم مثير للإعجاب من صانع لعب.

اقرأ أيضَأ |