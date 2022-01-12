نجم السنغال يغادر معسكر بلاده ويتجه إلى برشلونة

صدمة قوية تلقاها منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية، بمغادرة جناح الفريق إسماعيلا سار للمعسكر بسبب معاناته من الإصابة.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة لم يشارك في فوز بلاده على زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الأولى للفريق بالبطولة، متأثرًا بمشكلة في الركبة.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إن اللاعب سافر إلى برشلونة لرؤية أخصائي الركبة الخاص به، ولمتابعة برنامج إعادة التأهيل بهدف العودة إلى الملعب.

ماذا قال الاتحاد السنغالي عن سار؟

البيان الرسمي جاء فيه"اللاعب إسماعيلا سار موجود حاليًا في برشلونة لإجراء فحوصات طبية مخطط لها لفترة طويلة للحكم على تطور إصابته".

وأضاف:"بعد مناقشات مع الجراح الخاص به والطاقم الطبي في واتفورد وكذلك اللاعب، تم الاتفاق على دخوله في برنامج إعادة التأهيل بسبب العودة إلى الملعب، بعد توقفه لمدة أسبوعين باتفاق متبادل".

كيف انضم سار للسنغال؟

وكان انضمام سار إلى معسكر السنغال لخوض البطولة قد صاحبه حالة من الجدل، حيث رفض واتفورد في البداية ذهاب اللاعب إلى الكاميرون.

وهو القرار الذي رفضته السنغال بشكل واضح، وهددت باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم شكوى في واتفورد.

وقرر واتفورد في النهاية السماح باللاعب بالمشاركة في أمم أفريقيا، لكنه غاب عن المباراة الافتتاحية لزيمبابوي.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية عودة اللاعب إلى الكاميرون مرة أخرى للمشاركة مع السنغال في دور المجموعات ضد مالاوي في 18 يناير الجاري.

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