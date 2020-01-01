نجم الزمالك: الحديث عن الظلم التحكيمي للأبيض "وهم"

نجم الزمالك السابق يتحدث عن تعرض فريقه للظلم التحكيمي؟.

وصف عصام مرعي، لاعب ومدرب عام فريق نادي الزمالك السابق، ما حدث خلال مباراة الفريق الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي، بالانسحاب في المباراة الشهيرة التي أقيمت موسم 1996، بـ"الوهم" بسبب كثرة الحديث عن الحكم.

مرعي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "انسحبنا من المباراة بسبب الوهم، في ظل كثرة الحديث عن هوية حكم المباراة، ورفض الجميع وجود قدري عبد العظيم لإدارة تلك المواجهة".

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وتابع: "عندما خسر الزمالك لقبي الدوري والكأس، كنت لم أتجاوز الـ30 عامًا، قدمت طلب اعتزال كرة القدم، وقلت أن البطولتين ضاعا على الزمالك بسبب أخطاء الإدارة، رغم وجود فريق الأحلام وقتها".

عصام مرعي واصل: "كان يقود الفريق فاروق جعفر ليلًا، وفي اليوم التالي تم الاتفاق مع الراحل أحمد رفعت على قيادة الفريق، على أن يعمل معه فاروق جعفر مدربًا عامًا".

نجم الزمالك السابق أردف: "طوال الموسم كنا نحاول الصلح بين أحمد رفعت وفاروق جعفر، وحدثت الكثير من الأمور بينهما خلال المحاضرات والإعلان عن التشكيل للمباريات".

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واستطرد قائلًا: "خسرنا مباراة الأهلي في غرفة خلع الملاب، بسبب كثرة الاحتجاج على اسم الحكم، وخرجنا من التركيز في مباراة مصيرية بالدوري، وقدمنا موسمًا رائعًا، ولكن المباراة لم تكن جيدة، وتخيلنا داخل الملعب بأن هدف حسام حسن كان من تسلل، ولكنه لم يكن تسلل على الإطلاق، بسبب أننا من البداية هناك قرار بعدم اللعب إلا في وجود حكم آخر، رغم أن قدري عبد العظيم لم يرتكب أي خطأ".

واختتم مرعي تصريحاته قائلًا: "الحديث عن التحكيم في كثير من الأحيان يكون أمر وهمي، ومن الممكن أن تستفيد من أخطاء التحكيم أو العكس، وأستطيع أن أجزم، الزمالك لم يتعرض للظلم خلال مباراة 96 أمام الأهلي".

واعترض لاعبو ومسؤولو نادي الزمالك خلال مباراة القمة أمام الأهلي عام 1996 على احتساب الحكم هدفًا صحيحًا لمهاجم المارد الأحمر حسام حسن، اعتقادًا منهم بأن الهدف كان تسلل.