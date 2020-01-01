نجم البرازيل المعتزل: بيليه أفضل من ميسي ورونالدو معًا

لاعب منتخب البرازيل المعتزل توستاو يؤكد أن المقارنة بين بيليه من جانب ومارادونا وميسي ورونالدو من الجانب الآخر غير منطقية.

رفض توستاو نجم منتخب البرازيل المعتزل المقارنات التي يتم عقدها بين أسطورة السليساو بيليه وبين الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ودييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في حوار صحفي تحدث خلاله توستاو مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكد خلاله أن بيليه يملك مميزات لم تجتمع في الثلاثي.

وقال توستاو: "أعتقد أن بيليه أفضل منهم كلهم، بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بالمقارنة، فهو أكثر كمالية من كل من تتحدثوا عنهم".

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وأضاف: "بيليه لم يكن ينقصه أي شيء، ولا توجد لديه أي نقاط ضعف، على عكس مارادونا الذي كان يعاني على المستوى البدني، ولم يسجل نفس كم الأهداف".

وأردف: "ميسي أيضًا لاعب مذهل لكنه لا يسدد بنفس القوة، ولا يلعب بالقدم اليمنى بما يكفي، كذلك في تحركاته ليس مثل بيليه".

وأكمل: "كريستيانو رونالدو استثنائي لكنه لا يملك نفس المهارة التي امتلكها بيليه، ولا يمرر الكرة مثله، ربما لو جمعنا ميسي ورونالدو معًا يمكننا أن نصنع لاعبًا نقارنه ببيليه".

جدير بالذكر أن توستاو كان قد حقق لقب كأس العالم في عام 1970 بجوار بيليه، بعد التفوق على إيطاليا في المباراة النهائية.