نجم الأرجنتين: مورينيو كان سعيدًا بتتويج ميسي بكأس العالم.. لقد هاتفني 5 مرات!

الأرجنتين لا تنسى هذه الأيام..

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي عن تفاصيل المكالمة التي جمعت بينه وبين جوزيه مورينيو في أعقاب تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وقال ديبالا في تصرحات لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية: "بعد انتهاء المباراة أمام فرنسا، أذكر أنني وجدت 5 مكالمات فائتة من مورينيو، قمت بمهاتفته أولًا ثم هاتفت أمي".

وأردف: "لقد كان مورينيو سعيدًا للغاية، إنه يملك تقديرًا كبيرًا للأرجنتينيين، ويقدرنا كثيرًا في كرة القدم".

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وأشار أيضًا إلى أن مورينيو "يحب العديد من اللاعبين الأرجنتينيين، ولطالما تحدث معي بتقدير كبير عن أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي" الذي "يحبه" على حد تعبيره.

وكانت أهم لحظات ديبالا في كأس العالم 2022 تسجيله ركلة ترجيحية ضمن الركلات التي قادت الأرجنتين للفوز على فرنسا والتتويج باللقب الذي طال انتظاره.