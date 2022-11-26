نجم الأخضر السابق: أحذر رينارد من تكرار ما فعله أمام الأرجنتين

الأخضر مقبل على مواجهة حاسمة أمام بولندا

أبهر المنتخب السعودي خاصة خط دفاعه الجميع في المباراة الأولى أمام الأرجنتين بلعبه على مصيدة التسلل بدقة متناهية، لكن رغم ذلك يرى إبراهيم السويد نجم الأخضر السابق أن تكرارها بولندا سيكون خطأً كبيرًا من جانب المدرب هيرفي رينارد.

الأخضر كان قد هزم الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد فيما تعادلت بولندا مع المكسيك سلبيًا، ويدخل المنتخبان مباراة استاد المدينة التعليمية بهدف الفوز لا غير لتعزيز آمالهما في التأهل لدور الـ16.

السويد تحدث عن اللقاء لموقع كووورة قائلًا "هذه مباراة صعبة ستلعب على تفاصيل صغيرة جدًا، ويجب فيها التركيز لأنها ستكون أكثر صعوبة من مواجهة الأرجنتين، بسبب غياب عنصر المفاجأة".

تابع "أخشى من اللعب على مصيدة التسلل مجددًا من جانب الأخضر، نظرًا لصعوبتها وخطورتها على الفريق، بجانب احتمال تعامل مدرب بولندا معها ووضع حلول لإفسادها، بعدما شاهدها في المباراة الأولى أمام منتخب التانجو".

أتم "المنتخب السعودي يملك مدربًا كبيرًا، وعناصر مميزة، وهو قادر على الذهاب بعيدًا في المونديال، متى ما حضرت العزيمة والإصرار والروح والتركيز وتقليل الأخطاء".

الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.