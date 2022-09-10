نجم الأهلي السابق يعتدي على مشجع ويبكي أمام الصحفيين

واقعة غريبة مع لاعب وسط بشكتاش التركي

في واقعة مؤسفة، اعتدى البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط نادي بشكتاش الحالي والأهلي السعودي السابق، على أحد المشجعين، خلال مباراة فريقه أمام أنقرة بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري التركي.

كيف اعتدى لاعب الأهلي السابق على المشجع؟

اعتداء جوزيف على المشجع جاء بعد اقتحامه الملعب، ومحاولة الاعتداء على لاعبي الفريقين بطريقة جنونية، وذلك بعد انتهاء المباراة.

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Shahid

دي سوزا قام بالدخول في اشتباك مع المشجع الذي حاول الاعتداء على زملائه في نادي بشكتاش، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البرازيلي.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيف لمدة مباراة واحدة، بعد حصوله على الكارت الأحمر بعد انتهاء مباراة أنقرة.

جوزيف دي سوزا يبكي أمام الصحفيين

وأقام لاعب الوسط البرازيلي مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، من أجل الحديث عن ما حدث معه خلال الأسبوع الماضي، بعد الاعتداء على المشجع.

دي سوزا قال خلال المؤتمر وهو يبكي: "حدثت في المباراة حادثة سيئة، وهي دخول المشجع إلى الملعب، هل إذا كانت في يده أداة ونجح في إصابة أحد زملائي سيتم إيقافي أيضًا؟".

اللاعب البرازيلي تابع: "أنا أحب تركيا كثيرًا، فهي تمنحني كل شيء، وأشجع كرة القدم التركية كثيرًا، ولكن هذا الحادث جلب لي القلق والحزن".

وواصل: "لا يمكنني البقاء في دوري لا أشعر فيه بالأمان، وأنا متأكد أن حادثة مشابهة ستحدث مرة أخرى، وإذا تكرر الأمر سأظهر نفس موقفي مرة أخرى بلا تردد".

واختتم جوزيف تصريحاته موضحًا: "البقاء الموسم المقبل لا يجعلني أشعر بالأمان، وإذا حدث مثل تلك الواقعة سأرد بنفس الطريقة، لأن شخصيتي لن تقبل بالعدوان ضد زملائي وسأعاقب مرة أخرى".

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