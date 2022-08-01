نجم الاتحاد السابق يهاجم كوزمين كونترا: لم تقدم لنا أي شيء

الروماني كان رحيله مفاجئ له وللجماهير، في ظل حديث الإدارة المتكرر عن تجديد عقده

يرى عادل الثقفي؛ نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، أن الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني السابق للعميد، لم يقدم للفريق أي بصمة تذكر، مرجعًا الفضل للاعبين في الموسم الجيد الذي قدموه.

رحيل كونترا بشكل مفاجئ:

في مطلع يوليو الماضي، أعلن الاتحاد بشكل مفاجئ التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق فنيًا بدايةً من الموسم المقبل، ولمدة موسمين.

جاء التعاقد مع سانتو بعد ساعات من رحيل كونترا، رغم أن إدارة النادي كانت قد فتحت خط مفاوضات معه لتجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

رحيل الروماني جاء بمثابة المفاجئة في ظل تصريحات أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، طوال الموسم أنه سيتم تجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم.

لكن اتخذت الإدارة قرارها نظرًا لإضاعة الفريق لقب الدوري المحلي في الأمتار الأخيرة، إذ هبط من الصدارة قبل جولتين فقط من النهاية، في ظل نزيف النقاط الذي عانى منه في الخمس جولات الأخيرة.

ماذا قال الثقفي؟

نجم العميد الأسبق قال، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "أنا من المؤيدين لاستبدال كوزمين كونترا، لاعتبارات متعددة؛ أهمها امتلاكه للأدوات وعدم توظيفها بصورة جيدة من وجهة نظري، وكانت نتائج الفريق هي نتاج اجتهادات شخصية من اللاعبين داخل الملعب ولم يكن له بصمة واضحة في المباريات".

وأضاف: "كونترا عكس المدرب سانتو الذي يملك سجلًا تدريبيًا جيدًا وله تحديات ومغامرات مع أندية كثيرة، وأعتقد أنه من المدربين الذين يعملون على فهم وإدراك شخصية وإمكانيات كل اللاعب قبل أن يضع خطته ونهجه التكتيكي للمباريات".

يذكر أن الاتحاد يخوض معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق في 25 من أغسطس الجاري.

وخاضت كتيبة سانتو أول مباراة ودية لها في المعسكر، إذ حققت الفوز أمام لوزيرن السويسري بهدف نظيف.