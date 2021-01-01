نجم الاتحاد السابق: نتوج بالدوري في حالة واحدة .. وحجازي الأفضل وشرطًا لبقاء كاريلي

الاتحاد يسعى لخطف لقب الدوري السعودي للمحترفين

تحدث جمال فرحان لاعب الاتحاد السابق، عن إمكانية منافسة العميد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

الاتحاد عاد للصورة مرة أخرى بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من منافسات الموسم الحالي، ليكون الفارق بينه وبين المتصدرين الهلال والشباب بـ4 نقاط.

وقال فرحان في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأحد: "الاتحاد يقدم موسمًا جيدًا للغاية، ويحقق نتائج مميزة بعد 3 مواسم معاناة".

وأضاف: "الاتحاد يستطيع تحقيق اللقب بكل تأكيد، ولكن يجب أن يفوز على منافسيه في المباريات المباشرة معهم، وعدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة".

وتابع فرحان خلال تصريحاته: "في حالة خسارة الشباب والهلال مباراتين خلال المباريات المقبلة، الاتحاد سيتوج باللقب بعد اعتلاء القمة وقتها، وحسابيًا، الاتحاد بالورقة والقلم في هذه الحالة هو البطل".

وعن بقاء كاريلي في الموسم الجديد من عدمه، قال: "اتفق مع الإبقاء على كاريلي في الموسم الجديد، ولكن بشرط أن يتشاور مع إدارة الكرة في اختياراته لقائمة الفريق".

وقال فرحان في تصريحاته: "كريم الأحمدي لاعب جيد، ولكن في حالة الاستقرار على لاعب أفضل منه في نفس المركز ويناسب مكانة الاتحاد فعليهم أن يستغنوا عنه".

واختتم لاعب الاتحاد السابق: "اللاعبين الأفضل في الموسم الحلاي، هم الكاميروني ليندر تاوامبا وأحمد حجازي وكارلوس ستراندبيرج ورومارينيو وعبدالرحمن العبود وسعود عبدالحميد".

الاتحاد يتربص في الوقت الحالي بسقوط الهلال أو الشباب لاعتلاء القمة وخطف لقب هام للغاية خلال الجولات المتبقية من الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين.