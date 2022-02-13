نجم إسبانيول: اللعب في ريال مدريد مثل الذهاب إلى الجحيم

أعرب راؤول دي توماس لاعب إسبانيول الحالي عن ندمه بشأن تصرفاته التي حرمته من التواجد في صفوف الفريق الأول لريال مدريد.

وتخرج دي توماس من أكاديمية ريال مدريد "كاستيا" وتدرج في الفئات العمرية لكنه لم يحظى بفرصة اللعب للفريق الأول.

وبعد سنوات عديدة من الرحيل والعودة والخروج في إعارات كثيرة، قرر ريال مدريد بيع اللاعب لبنفيكا في صيف 2019.

ماذا قال دي توماس عن تلك الفترة؟

في حديث مطول أجراه راؤول دي توماس مع صحيفة "El País" ذكر فترته في ريال مدريد، وقال: "اللعب للفريق الأول لريال مدريد يتطلب الكثير من الجهد، لأن الأشخاص الذين لديهم مواهب عظيمة يلعبون هناك، الذين لديهم شيئًا مختلفًا عن الآخرين".

وأضاف: "وإذا لم يكن لديك النضج اللازم لاستيعاب العديد من الأشياء، فيمكنك الذهاب إلى الجحيم مثلما فعلت".

وتابع: "أدرك أنه إذا قمت بالأشياء بشكل مختلف فربما أتيحت لي المزيد من الفرص في مدريد، اشتكيت مرات عديدة من أنني لم أكن في الفريق الأول لكني في الوقت ذاته لم أكن أعطي 100٪"

وواصل: "لم أكن محترفًا خارج الملعب، كنت صغيرًا، وقمت بأشياء لم تكن مناسبة للرياضي المحترف".

كيف هي مسيرة راؤول دي توماس؟

بعد أن غادر ريال مدريد وصل الإسباني إلى بنفيكا في صيف 2019 في صفقة كلقت خزائن الفريق البرتغالي 20 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول بعدها بعام.

وشارك صاحب الـ27 عامًا مع إسبانيول هذا الموسم في 23 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين.

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