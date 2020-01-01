نجم أودينيزي يتحدى كريستيانو رونالدو قبل مواجهة يوفنتوس

خوان موسو نجم فريق أودينيزي يتحدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

أعلن خوان موسو نجم فريق أودينيزي الإيطالي عن تحديه للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في مواجهة الفريقين التي تقام بالغد الخميس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورت"، وأثنى خلالها على ما قدمه رونالدو من مستويات هذا الموسم.

وقال موسو: "أنا أثق في المدافعين بفريقي وبكل العناصر التي ترتدي قميص أودينيزي، لأننا نهاجم ونندافع ككتلة واحدة".

المزيد من الفرق

ميسي أم رونالدو أم ليفاندوفسكي .. من الأكثر تهديفًا في 2020؟

وأضاف: "لو نجحنا في تقديم أفضل ما لدينا يمكننا أن نوقف أي لاعب حتى لو كان ذلك هو كريستيانو رونالدو".

وأكمل: "هو لاعب مذهل، وأنا أحب التحديات فهي تختبر حدودي، ولدي الكثير من الثقة في لقاء الغد، ويمكننا أن نقدم مستويات عظيمة".

وأردف: "لا أعلم إذا كان رونالدو سيحصل على لقب الهداف أم إموبيلي، كلاهما قدما موسم أكثر من رائع".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تصدر قائمة هدافين الدوري الإيطالي في المواجهة الأخيرة أمام لاتسيو عندما سجل ثنائية.