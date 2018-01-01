نجم أمريكا يؤكد انتقال بوليسيتش إلى تشيلسي
هيثم محمد فيسبوك تويتر
قام إيدي جونسون، لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، بالخطأ بتأكيد صفقة انتقال كريستيان بوليسيتش، جناح بوروسيا دورتموند، إلى تشيلسي.
وكانت "بيلد" ذكرت أن الطرفين أبرما اتفاقاً لانتقال بوليسيتش لصفوف البلوز في الصيف المقبل مقابل ما يقارب 50 مليون يورو.
ونشر جونسون رسالة تهنئة عبر صحفته على "انستجرام" قال فيها: "سعيد للغاية من أجلك يا أخي الصغير، انتقال مميز".
وأضاف: "لا يمكنني الانتظار لرؤيتك بجوار إيدن هازارد".
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وكان بوليسيتش صرح في أكثر من مناسبة سابقة عن رغبته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب.
وأشارت التقارير أن عدة أندية إنجليزية تحركت لضم بوليسيتش، وعلى رأسها أرسنال، ولكن تشيلسي حسم الصفقة.
ويبلغ بوليستش من العمر 20 عاماً ويلعب مع دورتموند منذ 2016.