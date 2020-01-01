خاص | نجم ألمانيا: ميسي منحني قميصه أثناء اختبار المنشطات

كريستوف كرامر نجم منتخب ألمانيا ولاعب باير ليفركوزن يكشف عن ما حدث بينه وبين ميسي أثناء تبادل القمصان.

كشف كريستوف كرامر نجم منتخب ألمانيا ولاعب فريق باير ليفركوزن عن واقعة طريفة بين وبين ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

جاء هذا في تصريحات خاصة لجول.كوم و"سبوكس" وأكد خلالها أن ليونيل ميسي منحه قميصه بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا في 2015.

وقال كرامر: "طلبت من ليونيل ميسي قميصه أثناء فحص للمنشطات بعد مباراة برشلونة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "كنت أجلس بجواره وكان يجب أن أجبر نفسي على طلب القميص، فأومأ برأسه وقام بخلعه وأعطاني إياه، فقلت له شكرًا".

ولم تكن مواجهة كرامر في دوري أبطال أوروبا أمام ميسي هي الأولى له أمام نجم منتخب ألمانيا، حيث تواجها في نهائي كأس العالم من قبل عام 2014 .

وشهدت تلك المواجهة في البرازيل إصابة كرامر في رأسه حيث بدأ في التصرف بشكل غريب في الملعب قبل أن يغيره المدير الفني يواخيم لوف.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد حقق لقب كأس العالم على حساب نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف جاء في الدقيقة الـ 113 من عمر المواجهة.