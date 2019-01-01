نجم أرسنال السابق: توريرا أصبح مشكلة على الإدارة التعامل معها

راي بارلور لاعب فريق أرسنال السابق يؤكد أن الأوروجوياني لوكاس توريرا أصبح مشكلة في صفوف نادي أرسنال على الإدارة التعامل معها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد راي بارلور نجم أرسنال السابق أن اللاعب الأوروجوياني لوكاس توريرا قد أصبح من المشاكل التي يتوجب على إدارة النادي التعامل معها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارلور وأكد خلالها أن توريرا لو بالفعل يعاني من مشاكل سيكون على الإدارة التعامل معها في الفترة المقبلة.

⚪️⚫️ السيدات والسادة... لقد وصل ساري إلى يوفنتوس 🗣️ pic.twitter.com/j0ZAf3Usd6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وقال بارلور"في عصرنا الحالي القوة الأساسية تكون في يد اللاعبين، يجب أن نعترف بذلك، أعتقد أنه بعض الأحيان العائلات تفشل في التأقلم مع المكان الجديد، دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "هو لاعب جيد للغاية، لكنه فقد الكثير من الجودة في نهاية الموسم، وتراجع مستواه نوعًا معا، لقد بدأ بشكل جيد مع أرسنال، وبدا أنه يتمتع بشخصية قوية، وهو أمر كان يفتقده الفريق".

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وأكمل: "يجب على النادي والمدرب الحديث معه ليعرفوا ما أسباب مشاكله الحالية، بعض الأحيان عندما يكون اللاعب يسعى للرحيل لا يكون هناك الكثير للقيام به، هذه معضلة جديدة للأرسنال عليهم أن يتعاملوا معها".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد اعترف قبل أيام أنه يعاني من صعوبة التأقلم على الحياة في إنجلترا من خلال تصريحات صحفية، كما ارتبط اسمه بالانضمام لميلان الإيطالي.