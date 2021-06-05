نجم أتالانتا: رونالدو ليس الأفضل في إيطاليا وزميلي يمكنه اللعب لبرشلونة

قال نجم نادي أتالانتا ومنتخب أوكرانيا روسلان مالينوفسكي إن نجم نادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو ليس اللاعب الأفضل في إيطاليا خلال الوقت الحالي، حيث أن هناك من هم أفضل منه.

وقدم نجم نادي أتالانتا موسمًا استثنائيًا، حيث وصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى ضعف عدد الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة مع فريق مدينة بيرجامو مقارنة بالموسم الماضي.

وعندما سئل عن أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، لم يختر مالينوفسكي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في رد فعل مفاجئ بالنسبة للكثيرين.

وقال: "بسؤالي عن من هو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي لن أقول إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل في إيطاليا، أعتقد أن هناك لاعبين أفضل منه".

وأضاف: "يمكنني القول إن أفضل لاعب لعبت معه هو لويس موريل، إنه لاعب كرة قدم رائع ويمتلك إمكانيات كبرى تمكنه من اللعب في أندية كبرى".

وتابع: "إذا سارت الأمور بشكل مختلف عما جرى معه، لكان بإمكانه اللعب لبرشلونة، من الصعب تصديق سبب عدم حدوث ذلك".

وأردف: "ربما يعتمد ذلك على شخصيته، لكن موريل هو روح غرفة الملابس لدينا، فهو يبتسم دائمًا، وبتلك الطريقة التي يتعامل بها يمنحنا طاقة إيجابية".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد تم اختياره كأفضل مهاجم في الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم، بينما وقع الاختيار على روميلو لوكاكو كأفضل لاعب في البطولة.