نجم أتالانتا: رحلت عن النادي لأن جاسبريني حاول ضربي

كواليس ما حدث بين بابو جوميز وجاسبريني

كسر النجم الأرجنتيني، بابو جوميز الصمت، واعترف لأول مرة عن السبب الحقيقي الذي دفعه لمغادرة نادي أتالانتا الإيطالي حيث كان قائدًا.

وقرر أتالانتا بيع جوميز رغم أنه كان من أهم نجومه، وذلك بسبب شجاره مع المدير الفني جيان بييرو غاسبريني، في مباراة الفريق مع ميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد إشبيلية مع النجم الأرجنتيني قادما من أتالانتا الإيطالي، بعقد حتى صيف 2024.

لماذا رحل بابو جوميز؟

بعد أكثر من نصف عام على رحيله يروي بابو جوميز تفاصيل ما حدث بينه وبين المدرب جيان بييرو جاسبريني والسبب الذي دفعه للرحيل.

تحدث جوميز إلى صحيفة "La Nacion" وقال: "اضطررت إلى مغادرة النادي.، كنت أتوقع اعتذارًا من المدرب لكنه لم يأت أبدًا. كنت مخطئًا بشأن شيء ما، أفترض ذلك".

وتابع: "في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، عصيته في إشارة تكتيكية، حيث بقيت عشر دقائق حتى النهاية، انتهى الشوط الأول وطلب مني أن ألعب على اليمين، بينما كنت ألعب بشكل جيد للغاية على اليسار وقلت لا".

وأضاف: "كنت أعلم أنه غاضب، وكنت أعرف بالفعل أنه في الشوط الأول سيخرجني، وكان الأمر كذلك، لكن في غرفة خلع الملابس في الشوط الأول تجاوز الحدود وحاول مهاجمتي جسديًا".

وأردف: "عندما يكون هناك عدوان جسدي ، فهذا أمر لا يطاق لذلك طلبت لقاء رئيس النادي، أنطونيو بيركاسي، وقلت له إنه ليس لدي مشكلة في الاستمرار، متقبلاً أنني كنت مخطئًا: كقائد لم أتصرف بشكل جيد ، كنت مثالًا سيئًا لعصيان المدرب، لكنني أخبرت الرئيس أنني بحاجة إلى اعتذار من جاسبريني".

ومع ذلك، فإن ما توقعه بابو لم يتحقق أبدًا وانتهى بأسوأ طريقة: "في اليوم التالي كان هناك اجتماع للفريق بأكمله، اعتذرت للمدرب وزملائي عما حد، ولم أتلق أي اعتذاز".

وتابع: بعد بضعة أيام أخبرت الرئيس أنني لا أريد مواصلة العمل مع جاسبريني في أتالانتا، قال الرئيس أنه لن يسمح لي بالمغادرة، كنت مصر، فصلوني عن الفريق وانتهى بي الأمر بالتدريب فقط مع الاحتياطي".

اشبيليه طوق النجاه

تحدث جوميز عن خروجه من هذا المأزق وقال: "كان الأمر قبيحًا لأنه بعد سبع سنوات تركوني أكذب، بعد كل ما قدمته للنادي. لقد تصرفوا بشكل سيئ للغاية معي، لأن هذا لم يكن كل شيء"

وواصل: "أغلقوا أبواب كرة القدم الإيطالية في وجهي، لم يرغبوا في إعطائي إلى أيًا من عظماء إيطاليا لأنهم قالوا إنهم لا يمكنهم بيعي إلى منافس مباشر".

وأضاف: "جاءت العروض من الجزيرة العربية والولايات المتحدة وأرادوا إرسالي هنا، لكوني أفضل لاعب خط وسط في دوري الدرجة الأولى، لكني انتظرت، ولحسن الحظ ظهر إشبيلية ".

أشار إلى جماهير أتالانتا واختتم حواره وقال: "الناس لا يعرفون ما حدث، هم يستحقونها وأنا أستحقها وربما الناس غاضبون مني، لأنهم يعتقدون أنني لم أرغب في الاستمرار في أتالانتا، أو أنني فضلت الذهاب إلى إشبيلية للحصول على المزيد من المال، لا شيء من ذلك، لقد حان الوقت للجماهير لمعرفة الحقيقة".

وبخصوص ميسي.. تحدث جوميز

وتطرق جوميز للحديث أيضًا عن زميله في الأرجنتين، ليونيل ميسي وانتقاله الصاخب إلى باريس سان جيرمان.

وفال: "ليو هو الأكثر طبيعية وبساطة بيننا جميعًا، هو قائد حقيقي، ريدون دائمًا مقارنته مع دييغو ، يريدون منه الصراخ والقتال ، وليو ليس كذلك".

وبشأن انتقاله إلى باريس قال بابو جوميز: "فاجأني مثل أي شخص آخر، لقد كانت ثورة في كرة القدم، لقد كان شيئًا تاريخيًا سيبقى إلى الأبد، سوف نتذكر جميعًا اليوم الذي ذهب فيه ليو للعب لباريس".

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