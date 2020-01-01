نجم آرسنال يكشف سبب إشارته الخارجة بعد الفوز على مانشستر سيتي

كيران تيرني نجم آرسنال يوضح أسباب الإشارة الخارجة التي قام بها أثناء احتفال فريقه بالصعود لنهائي كأس إنجلترا بعد التفوق على مانشستر سيتي.

أعرب اللاعب الإنجليزي الشاب كيران تيرني لاعب آرسنال عن أسفه للإشارة الخارجة التي قام بها بعد انتهاء لقاء فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث أكد إنه لم يكن يسعى تحت أي ظرف من الظروف لإهانة أي فرد.

وكتب اللاعب معربًا عن أسفه: "لم أكن أدرك أن تلك الصورة يتم تداولها، كل ما في الأمر أن تلك مجرد نكتة مع عامل الملابس".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أنا آسف لو كنت قد تسببت لأي شخص بالأذى، لم أكن أقصد أن يتم التعامل مع ذلك الموقف بتلك الطريق".

بعدها بدقائق رد عليه شخص يدعى أندرياس إيكاسين، لم يتضح إذا ما كان هو عامل الملابس أم لا، حيث نشر بصورة مشابهة لتلك التي انتشرت للنجم الشاب، ليوضح من خلالها أن تلك الإشارة متفق عليها بينهما.

وكتب أيكاسين: "لنقل أن تلك الإشارة كانت في الأساس من أجل معاناتي مع مرض السرطان يا صديقي، لعبتم مباراة رائعة وجعلتموني سعيدًا وأنا في المستشفى".

لويز يتقن العربية من أجل الصعود العربي إلى المريخ!

ورد عليه تيرني وكتب: "هذا بالتحديد ما كنت أقصده من تلك الإشارة، استمر في التواصل معي سأرسل لك قميصي الذي لعبت له هذه المباراة، أرجو أن تستمر في الكفاح".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى لصالح آرسنال بهدفين نظيفين، ليواجه المدفعجية الفائز من مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد.