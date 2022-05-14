نجمه السابق: وضع الأهلي محزن ولاعبوه القدامى غير مرغوب بهم

يحظى الأهلي السعودي بواحد من أسوأ مواسمه في تاريخه الطويل، إذ خرج من كأس خادم الحرمين السعوديين ويُكافح للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما دفع لاعبه السابق بندر الجارالله لوصف وضع الفريق بالمحزن والصعب.

الأهلي فرط في نقطتين جديدتين بتعادله مع الباطن في آخر جولات الدوري السعودي، وقد بات على بُعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط من دوري المحترفين، وذلك رغم التعاقد مع مدرب جديد وعدد من اللاعبين الأجانب على رأسهم كارلوس إدواردو وفرانك كوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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الجارالله وصف خلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي وضع الأهلي بالمحزن والصعب، مشيرًا إلى أن الفريق لا يمتلك حل وسط أبدًا لأزمته، وموضحًا أن عامل واحد فقط قادر على صناعة الفارق وهو روح وإصرار اللاعبين.

إذ قال "وضع الأهلي الحالي يُحزننا، الفريق ليس لديه حل وسط، إما فوق أو تحت، النقاط متقاربة جدًا في الدوري فيما يخص صراع النجاة من الهبوط ومباراة واحدة قد تغير كل شيء، الأمل فقط في إصرار اللاعبين وإحساسهم بالمسؤولية، الأهلي نادٍ كبير وله جمهوره وتاريخه".

نجم وسط الأهلي في تسعينات القرن الماضي فجر مفاجأة كبيرة بقوله أن اللاعبين القدامى للفريق غير مرغوب بهم في النادي حاليًا، إذ قال "يجب أن يكون للاعبي الأهلي القدامى دورًا في دعم الفريق، لكن هؤلاء اللاعبين غير مرغوب بهم في النادي، هناك حالة جفاء واضحة بين الإدارة والمسؤولين الحاليين واللاعبين القدامى".

تابع "بعض اللاعبين القدامى يُمنعون من دخول النادي بواسطة أفراد الأمن المتواجدين على البوابات، أي لاعب من القدامى يستطيع تأكيد هذا الكلام، نحن غير مرغوب بنا في الأهلي، الرئيس ماجد النفيعي لو أرادنا بالفعل عليه دعوتنا جميعًا ونحن كلنا سنلبي النداء، لكن لا أحد يريد تلك المبادرة، وأكرر لك أن لاعبي الأهلي القدامى لا يحظون باستقبال جيد في النادي، يُعاملون كالغرباء ولذا كرامتنا تمنعنا من الذهاب، هو نادينا ونحن نحبه جدًا ونشعر بالحزن لأجله لكننا أيضًا نعتز بكرامتنا".

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 29 نقطة ويتبقى له 4 مباريات أمام أبها والنصر والرائد والشباب على الترتيب.

الفريق كان قد تعادل مع الباطن في الجولة الماضية 2-2، ولم ينجح في الفوز سوى مرة واحدة في آخر 6 مباريات.