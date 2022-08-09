نجمه السابق محذرًا آل معمر: النصر سيندم إن لم يضم هذا اللاعب

النصر يدعم صفوفه جيدًا هذا الصيف

تحرك مجلس إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر جيدًا لدعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لكن الرئيس وصلته رسالة تحذيرية قوية تُطالبه بضم أحد اللاعبين وإلا الفشل قد يُصاحب موسم العالمي في 2022-2023.

من هو اللاعب الذي سيندم النصر حال لم يضمه؟

هاشم سرور نجم وسط النصر السابق أشاد خلال الأيام الأخيرة بتعاقدات النصر هذا الصيف، وكذلك بتألق نجمه السعودي سامي النجعي، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يُحرز الكثير من الأهداف خلال الموسم القادم من خلال استغلاله المساحات والتقدم من الخلف للأمام.

سرور أوضح كذلك أن الوافد الجديد لويس جوستافو يحظى برعاية خاصة من المدرب رودي جارسيا مما يدل على أهميته له، مطالبًا الجماهير بالصبر على عدم لعبه في المباريات الودية.

إذ كتب عبر تويتر "جوستافو يجد عناية خاصة من جارسيا وهذا يدل أنه لاعب مهم للمدرب ولديه ما يخفيه لنا في قادم الأيام. أتمنى من جماهير الوفاء الصبر ودعم اللاعب والمدرب والنصر. اللاعب إن لم يلعب المباريات الحبيبه فلديه الوقت، الموسم طويل".

سرور حذر في تغريدة أخرى مسلي آل معمر من عدم التعاقد مع مهاجم جديد قناص قادر على استغلال الفرص، مؤكدًا أن النصر سيندم حال عدم حدوث ذلك خاصة بعد الوصول لمنتصف الموسم ومراحله الصعبة والحاسمة.

إذ كتب مع الإشارة للرئيس "الخانات محسوبة، وان فاتت ضاعت الفرصة، مهاجم ذباح وإلا وسط الدوري والمعمعة سنندم".

ما هي تحركات النصر في الميركاتو استعدادًا للموسم الجديد؟

النصر تخلى عن لاعبيه جوناثان رودريجيز وراميرو فونيس موري بعد فشلهما في تقديم الأداء المطلوب خلال الموسم الماضي.

وأتم النادي تعاقده مع الثلاثي دافيد أوسبينا وجيسلان كونان ولويس جوستافو في صفقات انتقال حر استغلالها لعدم ارتباطهم بأي نادٍ.

الناقد الرياضي مبارك الشهري أكد مؤخرًا استهداف النادي للاعبين إلى ثلاثة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد تحدثت الأخبار الأخيرة عن استهداف مهاجم وقلب دفاع.