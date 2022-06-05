نجمه السابق: النصر لن يفوز بالبطولات إلا إن نفذ تلك النقاط الأربعة

نصيحة محب للإدارة النصراوية

خرج النصر من الموسم الجاري صفر اليدين دون تحقيق أي لقب رغم الآمال والطموحات وحجم الإنفاق الكبير الذي صاحب انطلاق الموسم الصيف الماضي.

هاشم سرور نجم وسط النصر السابق قدم نصيحة للإدارة النصراوية بتنفيذ 4 نقاط الموسم القادم لجلب البطولات وإلا سيُواصل النادي تراجعه وغيابه عن البطولات والإنجازات.

ما هي النقاط الـ4 التي ستُعيد البطولات للنصر

نجم الوسط السعودي المعتزل تحدث عن النقاط الأربعة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد وضع على رأسها وجود إدارة فنية منتقاه بعناية لإدارة فريق كرة القدم في النصر.

النقطة الثانية هي حُسن اختيار اللاعبين الأجانب المناسبين للفريق حسب احتياجاته ومراكز النقص لديه، أما الثالثة فهي وضع برنامج بدني مميز يسير عليه جميع اللاعبين، والرابعة هي محاسبة المقصرين وعقابهم.

وأوضح سرور أن النصر إن لم ينفذ تلك النقاط الأربعة الموسم القادم سيُواصل التأرجح صعودًا هبوطًا في مستواه ولن يُحقق أي شيء في النهاية.

لا حل للنصر لجلب البطولات الموسم القادم

الا بادارة فنية منتقاه بعناية



واختيارات اجانب مميزين حسب المراكز

ووضع برنامج لياقي ومحاسبي على المقصرين

خلاف ذلك الوضع سيكون

طالع نازل من دون بطولات #رائيي — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 5, 2022

كيف كان موسم النصر في 2021-2022؟

النصر استعد جيدًا للموسم الجاري، سدد ديونه واستفاد من دعم الأمير خالد بن فهد في ضم العديد من النجوم الأجانب الكبار، وعلى رأسهم تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأنسيلمو، لكن النتائج جاءت مخيبة للغاية وأنهى الفريق موسمه دون أي ألقاب.

النصر خسر دوري أبطال آسيا بعد الخروج من نصف النهائي أمام الهلال، وقد خرج أمام نفس الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتواجد حاليًا ثالثًا في الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الهلال والاتحاد في الصدارة، وقد فقد رسميًا فرصة الفوز باللقب ويسعى فقط للحفاظ على مقعده المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023.

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