نجمه السابق: أحذر النصر من التفريط بهذا اللاعب، فهو عملة نادرة

النصر يُخطط حاليًا لبناء فريق قوي للموسم الجديد

أنهى النصر ملف المدرب الجديد بالتعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، وانتقلت الإدارة للخطوة الثانية في طريق بناء فريق قوي يُنافس على كافة البطولات الموسم القادم، وهي تصفية اللاعبين والصفقات الجديدة.

النصر أعلن التوقيع مع جارسيا، وتتحدث التقارير عن التعاقد مع حارس المرمى دافيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان، ولكن الأمر لا يتوقف عند القادمين بل هناك ملف الراحلين كذلك، وفي هذا الإطار وجه هاشم سرور نجم وسط العالمي السابق نصيحة للإدارة الحالية تتعلق بالحفاظ على أحد اللاعبين.

من هو اللاعب الذي حذر سرور النصر من التفريط به؟

سرور وعبر حسابه الرسمي على تويتر حذر النصر من التفريط بالمدافع السعودي عبد الله مادو، إذ وصفه بأنه عُملة نادرة لأنه يلعب بقدمه اليُسرى وطالب ببحث الأسباب التي أدت لتراجع مردوده في الموسم الماضي.

وأضاف "نصيحة لمسؤولي النصر عدم التفريط في المدافع عبد الله مادو لأنه مهم أن يكون من ضمن اللاعبين للموسم القادم، أنبه أن قلب الدفاع الذي يلعب بقدمه اليسرى في المملكة يعتبر مثل العملة النادرة".

"الاستعجال بالحكم كارثة، وقبل أن نرفض اللاعب يجب أن ندرس الظروف، بعض الأحيان يكون سبب نزول مستوى اللاعب يعود لمن يلعب بجانبه، وبعض الأحيان يخفق اللاعب بسبب غلطة ارتكبها أثناء اللعب، والمهم عند الاستغناء عن لاعب .. هل لديك أفضل منه وفي نفس مركزه؟ كثر الطلبات دون فكر كارثة".

كيف كانت مسيرة مادو مع النصر؟

مادو خريج الفئات السنية في نادي النصر، وقد صعد للفريق الأول موسم 2012-2013 وخاض معه 3 مباريات في الدوري السعودي.

لم يلعب اللاعب كثيرًا في مواسمه الأولى مع النصر، لكنه أصبح أساسيًا خلال موسم 2019-2020 الذي لعب به 17 مباراة، ثم 19 مباراة في الموسم التالي.

تراجع أداء اللاعب وإصاباته المتكررة أخرجته طويلًا من الحسابات هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى 7 مباريات في الدوري السعودي.

إجمالي مباريات مادو مع النصر في الدوري السعودي وصل إلى 72 مباراة منها 62 أساسيًا سجل خلالها هدف واحد فقط، وقد تُوج مع الفريق بلقب الدوري موسمي 2014-2015 و2018-2019 والسوبر السعودي عامي 2019 و2020.

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