نجمة برشلونة تكشف حقيقة تدخلها لإقناع مبابي برفض ريال مدريد

مبابي هو من سلمها الكرة الذهبية

قامت أليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة الإسباني، بالرد على الأنباء التي أكدت محاولة إقناعها كيليان مبابي برفض الانتقال لريال مدريد.

مستقبل مبابي كان أحد أهم الملفات الشائكة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب اقتراب عقده من النهاية مع باريس سان جيرمان، وتدخل ريال من أجل ضمه بالمجان.

وخلال تواجدها في برنامج "El Hormiguero" بالتلفزيون الإسباني، قرر المذيع بابلو موتوس الاستفسار منها عن ما حدث مع مبابي.

ماذا قالت بوتياس؟

موتوس تذكر أنه في حفل الكرة الذهبية 2021 كانت بوتياس قد تسلمت جائزة أفضل لاعبة في العالم من مبابي.

وقام بسؤالها خلال تواجدها بالبرنامج، عن ما إذا كانت أقنعت المهاجم الفرنسي برفض ريال مدريد والبقاء في باريس.

وقالت بوتياس ردًا على هذا السؤال:"لقد قرر البقاء وإذا كان سعيدًا فأنا سعيدة أيضًا لأنه بقى في باريس".

وهو التعليق الذي أطلق العنان للتصفيق والضحك في موقع التصوير الخاص بالبرنامج الإسباني.

كيف تحدثت عن فوزها بالكرة الذهبية؟

بوتياس قامت بإهداء الكرة الذهبية لوالدها الذي وافته المنية قبل 10 سنوات، وحرصت على أن يكون هذا الأمر دافعًا لها.

وقالت لاعبة وسط برشلونة عن هذه الجائزة:"حتى يومنا هذا ما زلت لا أصدق ذلك، كل شيء يسير سرعة كبيرة وأنت لا تفكر إلا في الغد".

وأضافت:"عندما توفى والدي قررت أن أخطو خطوة أخرى إلى الأمام في كل شيء، وأستخدم الطاقة التي منحها لي لأنها تساعدني في اللحظات السيئة".

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