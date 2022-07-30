نجمة ألمانيا في اليورو تظهر بـ"شنب" للمشاركة بمونديال الرجال

مزحة لفتت الأنظار في المؤتمر الصحفي لنهائي يورو السيدات

ألكساندرا بوب نجمة المنتخب الألماني للسيدات لفتت الأنظار بشدة من خلال تألقها في كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا، بتسجيلها 6 أهداف وقيادة بلادها للنهائي.

وهو الأمر الذي جعل بعض وسائل الإعلام تطالب على سبيل المزح بانضمامها إلى فريق الرجال لمساعدة المانشافت على الفوز بكأس العالم المقام هذا العام في قطر.

وقامت مجلة "FUMS" بإعادة تسمية اللاعبة باسم "ألكساندر بوب" ونشرت صورة لها وهي تردي شاربًا مزيفًا على وجهها، وذلك بسبب مستواها المميز الذي أبهر الجميع في اليورو.

ألكساندرا تفاعلت مع هذا الأمر سريعًا، بعدما ظهرت في المؤتمر الصحفي لمواجهة إنجلترا في نهائي يورو السيدات المقرر إقامتها غدًا الأحد بشارب مثبت بشريط لاصق ردًا على مزحة الإعلام الألماني.

ودخلت بوب المؤتمر بصورة طبيعية قبل أن تخلع قناعها ويظهر على وجهها الشارب المصنوع من شريط أسود وهي تقول "مرحبًا" بصوت عميق يشبه الرجال.

وقالت صاحبة الـ31 سنة:"أردنا فقط المزح بخصوص ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة لذلك أنا الآن ألكساندر ولست ألكساندرا".

وتتصدر بوب حاليًا قائمة الهدافين في يورو السيدات برصيد 6 أهداف وهو ما يقارب نصف ما سجله فريقها بالبطولة، جنبًا إلى جنب مع منافستها الإنجليزية بيث ميد.

ويعتبر السبب الرئيسي لجعل الصحف الألمانية تمزح حول انضمامها لمنتخب الرجال، هو افتقاد ألمانيا للمهاجم الصريح الكلاسيكي الهداف لسنوات طويلة جدًا منذ اعتزال ميروسلاف كلوزه في 2014.