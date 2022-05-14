نجمة الكرة السعودية توجه رسالة لميسي بعد مقابلته!

حرصت نجمة كرة القدم السعودية فرح جفري، على توجيه رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الالتقاء به.

ويتواجد ليونيل ميسي في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي استغلاه الجفري من أجل مقابلته والتقاط الصور التذكارية معه.

ما هو سبب زيارة ميسي للسعودية؟

ليو وصل جدة عصر اليوم، وسط تساؤلات كثيرة من قبل الجماهير، لكن أحمد الخطيب؛ وزير السياحة السعودي، كشف عن السبب.

الخطيب أوضح أن ميسي تم تنصيبه كسفير للسياحة السعودية، مؤكدًا أنه سيقوم بعديد الزيارات للمملكة في الفترة المقبلة، على خلفية هذا المنصب.

وكتب وزير السياحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

"هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية". "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هي رسالة جفري لميسي؟

جفري نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمقابلة التي جمعتها بالنجم الأرجنتيني ميسي، لتوجه له رسالة خاصة.

وقالت فرح لميسي في رسالتها: "كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب، دائمًا كان يُلهمني، مثل ما ألهم الملايين بطريقة لعبه وأدائه المبهر".

وتابع: "جدًا سعيدة أنه أتيحت لي الفرصة أي أقابل ليونيل ميسي وأرحب به كسفير للسياحة في السعودية، وشكرًا ألف شكر لكل من دعمني في مشواري الكروي".

كبرت و انا اتفرج على ابداع ميسي في الملعب 😍. دايماً كان يلهمني, زي ما ألهم الملايين، بطريقة لعبه و ادائه المبهر. جداً سعيده انه اتيحت لي الفرصه اني اقابل ليونيل ميسي و ارحب به كسفير للسياحة في السعودية و شكرا الف شكر لكل من دعمني في مشواري الكروي. @VisitSaudiNow @TeamMessi pic.twitter.com/7drADDInuy — Farah Jefry فرح جفري (@Farah_Jefry) May 14, 2022

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