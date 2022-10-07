نجما منتخب مصر السابقين: حسام حسن أفضل من هالاند

هالاند يعيش موسمًا مذهلًا مع مانشستر سيتي

دون سابق إنذار أو سبب واضح، وجه الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي سؤالًا إلى ضيفيه، ياسر ريان وبشير التابعي، حول من الأفضل بين حسام حسن وإرلينج هالاند.

حسام حسن حظي بمسيرة مذهلة مع الأندية التي لعب لها وعلى رأسها الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الذي تُوج معه بـ3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا ولعب معه نهائيات كأس العالم 1990 وحصل على ركلة الجزاء التي أسفرت عن هدف الفراعنة الوحيد في البطولة وسجله محدي عبد الغني.

على الجانب الآخر وبعد اعتزال حسام حسن بـ15 عامًا، يخطف هالاند أنظار وإعجاب الجميع بأدائه المبهر وأهدافه المتتالية التي لا تتوقف، وقد أسكت جميع من شكك بقدرته النجاح مع السيتي في الدوري الإنجليزي بإحراز الهاتريك 3 مرات خلال 8 مباريات فقط، آخرهم كان ضد مانشستر يونايتد في الديربي.

عبد الهادي وخلال حلقة الأمس من برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر" سأل التابعي وريان "هالاند أم حسام حسن"، ليصمت الأول قليلًا ثم يُجيب "الزمن مختلف حاليًا، لو حسام حسن كان موجودًا في هذا الزمن لكان الأفضل بالطبع".

وتدخل ريان نجم الأهلي في تسعينات القرن الماضي وحسم الأمر بقوله "حسام حسن بالطبع، لعبت بجانبه وأعلم قدراته جيدًا".

واختتم عبد الهادي ذلك النقاش بالتأكيد على أفضلية النجم المصري، إذ قال "هناك إجماع على أفضلية حسام حسن على هالاند".

يُشار إلى أن التابعي أثار سخط واستياء جمهور الزمالك مؤخرًا بعدما ظهر في إعلان تجاري يُسلط الضوء على دوره في الخسارة التاريخية لفريقه في الديربي أمام الأهلي 6-1.