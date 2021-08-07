نجما القادسية .. الهلال يهزم النصر والأهلي، والتعاون يقهر الشباب

الإعلان الرسمي بات قريبًا

نجح الهلال في التفوق على النصر والأهلي والتوصل لاتفاق مع القادسية حول ضم مدافعه الشاب "خليفة الدوسري"، فيما استطاع التعاون أن يتفوق على الشباب ويفوز بخدمات الجناح حسن العمري.

القادسية هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ولذا أصبح مضطرًا للتخلي عن نجومه لتقليل النفقات وزيادة الدخل المالي لمواجهة تبعات الهبوط.

كم تبلغ قيمة انتقال الدوسري للهلال؟

المدافع صاحب الـ22 عامًا كان محل صراع ثلاثي الدوري السعودي لأدائه الممتاز خلال الموسم الماضي ومع المنتخب الأولمبي السعودي، وقد تقدم النصر والأهلي خلال الأسبوع الأخير بعروض رسمية لضمه لكن الهلال هزمهما وفاز بالصفقة.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الهلال سيدفع 9 ملايين ريال سعودي لضم الدوسري من القادسية، مشيرة إلى أن آلية الدفع ومبالغ الدفعات سيتم الاتفاق عليها عند توقيع العقود.

وأضافت الصحيفة أن إعلان الهلال رسميًا ضم الدوسري سيكون اليوم السبت أو غدًا الأحد على أبعد تقدير.

كيف استطاع التعاون التفوق على الشباب والتعاقد مع العمري؟

الشباب حاول مرارًا التعاقد مع حسن العمري أفضل هداف سعودي في الدوري الموسم الماضي، لكن التفاصيل المالية حالت دائمًا دون التوصل لاتفاق مع القادسية.

الاقتصادية أوضحت أن التعاون توصل لاتفاق على ضم صاحب الـ27 عامًا مقابل 6 ملايين ريال سعودي دُفع نصفها بالفعل وسيُسدد النصف الآخر في موعد يُحدد لاحقًا.

ماذا قدم الدوسري مع القادسية في الموسم الأخير من الدوري السعودي؟

لعب خليفة الدوسري مع القادسية 27 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي، 22 منهم أساسيًا، وقد سجل خلالهم هدفًا واحدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

قام صاحب الـ22 عامًا بـ43 تدخلًا دفاعيًا بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وقد شتت الكرة 58 مرة وقطع هجمات المنافسين 27 مرة وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.

اللاعب يُجيد اللعب في قلب الدفاع ويبلغ طوله 1.77 سم.

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