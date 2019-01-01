نجمان أرجنتينيان مرشحان لخلافة جريزمان في أتلتيكو مدريد

من يقود هجوم الروخي بلانكوس الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إسبانية وإيطالية أن أتلتيكو مدريد وضع الثنائي باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، وماورو إيكاردي، هداف إنتر، كمرشحين لخلافة نجمه أنطوان جريزمان بعد إعلانه الرحيل.

الفرنسي أعلن في بيان رسمي مساء الثلاثاء رحيله عن الفريق بحلول نهاية الموسم الجاري، ليكون ثالث المغادرين بعد لوكاس هيرنانديز ودييجو جودين.

وذكرت "سبورت" وكذلك "لاجازيتا" أن رحيل جريزمان لن يتم إلا عبر قبول الشرط الجزائي في عقده الذي تم تجديده في الصيف الماضي، وذلك لتوفير سيولة لتعويضه.

وأشارت الصحيفتان أن ديبالا هو الأسم الأبرز نظراً لتراجع دوره في يوفنتوس بعد وصول كريستيانو رونالدو، بالإضافة لتشابه أسلوبه مع جريزمان.

جريزمان، الصفقة التي تخدم برشلونة أولاً، وميسي ثانيًا!

السنوات التي قضيتها هنا في أتلتيكو كانت رائعة للغاية، سأغادر بالعديد من الذكريات الجميلة في قلبي، سأحملكم جميعًا معي في قلبي.

اتخذت قراري بالرحيل لمواجهة تحديات جديدة وتجربة أشياء أخرى وأردت أن أعلمكم بذلك. 🙌



جريزمان لـ جمهور أتلتيكو مدريد في خطابه الوداعي 🗣️ pic.twitter.com/tTA6fOawU5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

وأضافت التقارير أن ثاني الأسماء هو مواطن ديبالا إيكاردي، والذي يمر بأزمة مع ناديه منذ سحب شارة القيادة منه في منتصف الموسم، ويتوقع رحيله في نهايته.

ولم تتضح حتى الآن رسمياً وجهة جريزمان المقبلة، ولكن التقارير تتحديث عن انتقال وشيك إلى صفوف برشلونة في الأيام المقبلة.