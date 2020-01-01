نجل مارادونا: ميسي أفضل من كريستيانو ولكن لا يمكن مقارنته بوالدي

نجل مارادونا يتحدث عن ميسي ورونالدو ووالده..

أكال دييجو سيناجرا، نجل الأسطورة الأرجنتينة مارادونا، المديح لأيقونة فريق برشلونة، ليونيل ميسي، قبل المواجهة التي تجمع نابولي والبارسا، اليوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيناجرا، في تصريحات لمحطة "كادينا سير" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو لاعب رائع، ولكن لا يمكن مقارنته بميسي، لا يوجد نقاش في ذلك، ليونيل ظاهرة".

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وأضاف: "ميسي أفضل بكثير من رونالدو، لكن لا يمكن مقارنته بمارادونا، فلا يمكنك مقارنة من هو في الأرض بمن خارجها، في نابولي والدي هو الرمز".

وتابع: "ليو إذا أراد تسجيل 5 أهداف في إحدى المباريات، سيفعل، أنه لاعب هادئ ولديه جودة لا تُصدق، وأن أعشق ذلك".

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وأردف: "أولئك الذين ينتقدون ميسي لا يفهمون شيئًا عن كرة القدم، أنه يتعرض لانتقادات مبالغ بها في الأرجنتين عندما يلعب للمنتخب".

وواصل: "دائماً ما أقول نفس الشيء، والدي هو اللاعب الوحيد الذي جلب كأس العالم بمفرده، بينما تمت مساعدة الآخرين".

وأكمل: "في الأعوام الأخيرة، الحقيقة تقول إن ميسي لم يحظى بمساعدة زملاءه، على سبيل المثال لو نجح هيجواين في تسجيل فرصته أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014، لكانت هناك قصة أخرى نتحدث عنها، وإيضا فرصة بالاسيو".

واستطرد: "هناك أيضًا ما أضاعه هيجواين في نهائي كوبا أمريكا، هذه كرة القدم، عندما لا تستفيد من الفرص المتاحة لك، تستقبل الأهداف".

وتطرق سيناجرا، للحديث عن نظرة والده إلى ميسي، موضحًا: "أنا أتحدث معه عن كل شيء، الحقيقة أنه لم يتحدث بسوء عن ليونيل، بل على العكس مارادونا يحبه كثيرًا".

وأفاد: "عندما كان والدي مدربًا للأرجنتين كانت العلاقة بينهما جيدة، ولا أرى أي أسباب لأن يتحدث والدي عنه بسوء".

وأتم مازحًا: "ماذا لو لعب مارادونا وميسي في فريق واحد؟ يمكننا إيقاف النشاط الكروي بأكمله، ومنح هذا الفريق كل البطولات".