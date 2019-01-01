نجل صامويل إيتو ينضم لقائمة منتخب الكاميرون تحت 17 عامًا

بعد اعتزال نجم برشلونة وإنتر وتشيلسي السابق.. نجله ينضم لمنتخب بلاده تحت 17 عامًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انضم إتيان إيتو نجل أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو إلى منتخب الكاميرون تحت 17 عامًا والذي سيشارك في كأس العالم للناشئين.

وكان صامويل إيتو قد أعلن اعتزاله كرة القدم منذ أيام، ليأتي خبر انضمام نجله إلى منتخب الكاميرون تحت 17 عامًا في أعقاب اعتزال والده.

ويعد إتيان إيتو قائد فريق ريال مايوركا للناشئين، وهو الفريق الذي بدأ فيه تألق والده بين مرحلتي ريال مدريد المظلمة وبرشلونة التاريخية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وهو أيضًا هداف فريقه في الوقت الحالي برصيد 4 أهداف، وهو ما أكسبه مكانًا في فريق تحت 17 عامًا الذي يتولى إدارته المدرب توماس ليبييه.

ولا يعد إتيان هو الوحيد المعروف في القائمة، حيث تم أيضًا استدعاء نجم ذئاب العاصمة الإيطالية روما الصاعد داني باريل فوتسو أيضًا في التشكيلة لأول مرة.

فيديو | إيتو ينصح مورينيو بتدريب برشلونة

ويستهل المنتخب الكاميروني مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا في الثامن والعشرين من أكتوبر في مواجهة أمام طاجكستان، وهو في المجموعة الخامسة التي تضم معهما إسبانيا والأرجنتين.