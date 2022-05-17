نجله يملك نفس العضلات .. صورة رونالدو وجونيور تثير الإعجاب على مواقع التواصل!

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو مع معجبيه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، صورة مذهلة تجمعه مع نجله جونيور.

رونالدو نشر الصورة التي تجمعه مع نجله أثناء خضوعهما لجلسة استشفاء بالتبريد، وكتب رونالدو تعليقًا على الصورة: "وقت التعافي مع ابني".

والمثير أن الصورة جمعت أكثر من 11.4 مليون إعجاب على "إنستجرام" خلال 18 ساعة فقط من نشرها.

وإلى جانب عدد مرات الإعجاب، فإن التعليقات على الصورة تخطت حاجز 69.5 ألف تعليق، من بينها تعليقات لعدد من النجوم، مثل البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد، الذي يرتبط بصداقة وثيقة مع رونالدو.

ويلعب كريستيانو جونيور، 11 عامًا، حاليًا في أكاديمية مانشستر يونايتد، ويحمل الرقم سبعة مثل والده تمامًا.

رونالدو سبق له انتقاد نجله في عام 2020 على عاداته الغذائية، مؤكدًا رفضه القاطع لتلك العادات.

وقال رونالدو حينها: "سنرى ما إذا كان سيصبح لاعب كرة قدم، إنه أحيانًا يشرب المشروبات الغازية ويأكل رقائق البطاطس، وهو يعلم أنني لا أحب ذلك".

يذكر أن رونالدو يعد أكثر شخص متابعة على الإطلاق في تطبيق "إنستجرام"، وذلك من خلال شركة "Statista" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

ويصل عدد متابعي رونالدو عبر "إنستجرام" في الوقت الحالي إلى 441 مليون متابع.

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