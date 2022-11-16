الأخبار المباريات
عبد الرزاق حمد الله

"نجح حمد الله فيما فشل به كريستيانو رونالدو!"

زهيرة عادل
1:45 م غرينتش+3 16‏/11‏/2022
Abderrazak Hamdallah - Cristiano Ronaldo
الساطي لم يقع في الفخ الذي وقع به الدون، رغم أن كلاهما تعرض لصدمة كبيرة

لم يترك الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي أي فرصة لدعم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، إلا وفعل، مقارنًا هذه المرة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

خلال الساعات الماضية، أثار الدون جدلًا كبيرًا بعدما أطلق تصريحاته في كل اتجاه، خلال حواره مع الصحفي الشهير بيرس مورجان، منتقدًا الطريقة التي يتعامل بها في القلعة الحمراء ومدربه تين هاج، حتى زملائه القدامى لم يسلموا من انتقاداته كواين روني. (طالع التفاصيل)

وهنا قارن الصرامي بين موقفه في تصفية الحسابات مع ناديه، وموقف حمد الله وقتما ظهر عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مطلقًا تصريحات عقلانية وهادئة رغم أزمته القائمة مع ناديه السابق النصر.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجح حمد الله وفشل كريستيانو، النجم المغربي تعامل مع حواره الفضائي بهدوء فلم يستغل ظهوره التليفزيوني لتصفية حسابات قديمة، هداف البرتغال كان حريصًا على تصفية حساباته حتى طباخين المان يونايتد وصلتهم شظايا انتقاداته اللاذعة، الزميل بيرس مورجان نجح في استنطاق رونالدو".

يذكر أن ظهور حمد الله جاء بعد أيام قليلة من إصدار الاتحاد الدولي "فيفا" حكمًا لصالحه ضد النصر، ملزمًا الأخير بدفع كافة الرواتب المتأخرة للاعب والمكافآت، بجانب المبالغ التي تنازل عنها للنادي خلال أزمة كورونا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)