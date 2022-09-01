نجا من مصير أوباميانج .. أجهزة الإنذار تنقذ كارباخال من السرقة

تعرض منزل داني كارباخال نجم ريال مدريد لمحاولة سرقة، لكن اللاعب نجا من الأمر بفضل أجهزة الإنذار.

تتواصل محاولات السطو على نجوم على القدم، والتي شهدت حالة من الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، بداية من سرقة ساعة روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، مرورًا بتعرض منزل بيير إيميريك أوباميانج في المدينة الكتالونية لسرقة تحت تهديد السلاح.

والآن كاد داني كارباخال ظهير نادي ريال مدريد أن يصبح ضحية جديدة لمحاولة من محاولات سرقة منازل نجوم كرة القدم.

ماذا حدث؟

حسب صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فقد دخل رجلان مقنعان مسلحان بقضبان معدنية أرض الشاليه المملوك لنجم ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

لكن لحسن الحظ، فإن اللصين تعرضا لصدمة غير متوقعة، حيث لم يتمكنا من دخول المنزل، لأن نظام المراقبة اكتشف وجود الدخيلين.

متى حدث الأمر؟

الواقعة حدثت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، عندما اكتشفت شركة الإنذار وجود شخصين على الأقل قفزا من سياج المنزل، وتجولا في الحديقة في حوالي الساعة الثانية صباحًا.

ومع وصول تحذير إلى اللاعب من أجهزة الإنذار، قام بالاتصال بالعاملين في المنزل للتحقق مما إذا كان هناك أشخاص في المنطقة، لأنه لم يكن داخل المنزل.

في غضون ذلك، قامت شركة الأمن بإبلاغ الشرطة عن الأمر، وبعد الوصول إلى منزل اللاعب كان اللصوص قد فروا بالفعل.

وفي وقت لاحق، تمكن كارباخال من التحقق من أن شخصين حاولا الوصول إلى منزله بعد تسلق السياج، وأنهما غادرا عندما أدركا أنه تم اكتشافهما.

يذكر أن كارباخال اتفق مع شركة أمنية على تركيب نظام مراقبة بالفيديو في 2017، ويبدو أن النظام فعال وأنقذ نجم ريال مدريد في نهاية المطاف.