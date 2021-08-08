نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس جوان جامبر 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس جوان جامبر 2021 بين برشلونة ويوفنتوس، النتيجة، الملعب، القنوات الناقلة، الأبطال السابقين ولماذا سميت البطولة بهذا الاسم؟

استضاف نادي برشلونة نادي يوفنتوس يوم الأحد القادم 8 أغسطس 2021، وذلك في كأس جوان جامبر 2021.

كأس جامبر هي بطولة ودية من مباراة واحدة يخوضها الفريق الكتالوني في كل عام ضد فريق من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وعادةً ما تقام في مدينة برشلونة.

نسخة العام الحالي من كأس جوان جامبر كانت استثنائية، حيث ستكون مواجهة ثنائية بين برشلونة ويوفنتوس، ففي المباراة الأولى تواجه فريقا السيدات للناديين ثم تواجه فريقا الرجال في المباراة الثانية.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على كل شيء عن كأس جوان جامبر 2021.

ما هو كأس جوان جامبر؟ ولماذا يحمل هذا الاسم؟

كأس جوان جامبر هو مسابقة ودية ينظمها نادي برشلونة الإسباني، ويقوم باختيار أحد الفرق العالمية لمنافسته على البطولة الودية.

انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 1966، وشاركت فيها 4 أندية هي برشلونة وكولن الألماني وآندرلخت البلجيكي ونانت الفرنسي، وفاز بهذه النسخة الكتلان، واستمرت البطولة بهذا النظام حتى عام 1996، وبدايةً من 1997 أصبح يشارك فيها فريقين فقط.

أخذت الكأس اسم جوان جامبر نسبةً لمؤسس نادي برشلونة، والذي زار المدينة الكتالونية عام 1899 فأعجبته وقرر إنشاء فريق كرة القدم فيها.

تولى السويسري رئاسة النادي 5 مرات، كانت الأولى في 1908 واستمرت حتى 1909، أما الأخيرة فكانت عامي 1924 و1925، وذلك قبل أن توافيه المنية في 1930.

ما هو موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس بكأس جوان جامبر 2021؟

موعد مباراتي برشلونة ويوفنتوس في كأس جوان جامبر 2021 كان يوم الأحد القادم 8 أغسطس 2021.

انطلقت صافرة مباراة السيدات في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، أما مباراة الرجال فكانت صافرتها في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

❗حدث تاريخي في الكامب نو يوم 8 أغسطس/آب



🏆 بطولة جوان غامبر على شكل مواجهة ثنائية بين #برشلونة ويوفنتوس بحضور 20 ألف متفرج (20٪ من الطاقة الاستيعابية)



⚽ المباراة الأولى بين فريقي السيدات في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي



⚽ المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة والنصف pic.twitter.com/8FI875DKV6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 23, 2021

ما هي القنوات الناقلة لكأس جوان جامبر 2021؟

أذيعت مباراة يوفنتوس وبرشلونة عبر الإنترنت من خلال الحساب الرسمي لنادي برشلونة على اليوتيوب.

وعبر الأقمار الصناعية، أذيعت المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.

أين أقيمت مباراة برشلونة ويوفنتوس بكأس جوان جامبر 2021؟

كان من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ويوفنتوس بكأس جوان جامبر 2021 في ستاد كامب نو، لكن تم نقلها بعد ذلك إلى ملعب يوهان كرويف.

وقد نشر نادي برشلونة بيان جاء فيه: "تم إجبارنا على تغيير ملعب المباراة في كأس جوان جامبر نتيجة لقيود فيروس كورونا، وستقام المباراة في المدينة الرياضية بدلاً من كامب نو".

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - يوفنتوس الأحد 8 أغسطس 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية 0-3 يوهان كرويف

ما هي الفرق الفائزة بكأس جوان جامبر؟

برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً بالكأس بالطبع برصيد 44 نسخة، فهو النادي الذي يُنظم البطولة ويشارك فيها في كل عام.

الفريق عدد مرات الفوز بالكأس برشلونة 44 كولن 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 1 إنترناسيونالي 1 بورتو 1 ميتشلين 1 تينيريفي 1 فالنسيا 1 يوفنتوس 1 مانشستر سيتي 1 سامبدوريا 1

من هو الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر؟

الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الحية برصيد 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثاني الثلاثي خوان أسينسي وتشيكي بيجريستاين وهريستو ستويتشكوف.