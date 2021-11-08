نتيجة قرعة كأس الملك 2022 ومتى تبدأ البطولة؟

دُشنت النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الرياض يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، ويُنتظر أن تكون مثيرة كسابقاتها.

للموسم الثاني على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.

كأس العالم 2022 وتصفياته، كأس العرب 2021 هي الأحداث الرئيسية المنتظرة للأخضر في الموسم الجديد، وهو ما أجبرنا على مشاهدة النسخية الجديدة من كأس الملك بدايةً من دور 16.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، نتعرف على نتيجة قرعة كأس الملك ومتى تبدأ وأكثر من ذلك.

ما هي نتيجة قرعة كأس الملك 2022؟

أسفرت قرعة كأس الملك 2022 عن مبارياتٍ متوازنة للفرق الكبرى في الدور الأول من المسابقة، باستثناء الأهلي الذي سيستهل مشواره بمواجهة حامل اللقب الفيصلي.

أما الهلال والنصر والاتحاد، فستكون مبارياتهم في دور 16 ضد الرائد والاتفاق والفتح على الترتيب.

لكن هناك مباراة أخرى ينتظر أن تكون قمة الدور الأول في كأس الملك هي مباراة الشباب وضمك، وذلك للمستوى الذي يقدمه الأخير في الدوري السعودي منذ بداية الموسم ومزاحمته الكبار على قمة جدول الترتيب.

المباراة الموعد الفريق المستضيف الاتفاق - النصر 20 - 22 ديسمبر 2021 النصر الهلال - الرائد 20 - 22 ديسمبر 2021 الهلال الفيصلي - الأهلي 20 - 22 ديسمبر 2021 الأهلي ضمك - الشباب 20 - 22 ديسمبر 2021 الشباب الفيحاء - أبها 20 - 22 ديسمبر 2021 الفيحاء الحزم - الباطن 20 - 22 ديسمبر 2021 الباطن التعاون - الطائي 20 - 22 ديسمبر 2021 التعاون الاتحاد - الفتح 20 - 22 ديسمبر 2021 الفتح

متى يبدأ كأس الملك 2022؟

لم يتحدد موعد بداية كأس الملك في نسخته الجديدة، لكن تم الإعلان عن مواعيد مباريات جميع الأدوار وستكون كالتالي..

مواعيد مباريات #أغلى_الكؤوس 🇸🇦🔽



دور الـ16:

20 - 22 ديسمبر



الدور ربع النهائي:

14 - 15 فبراير



الدور نصف النهائي:

3 - 4 أبريل



المباراة النهائية:

تحدد لاحقًا https://t.co/Rft7cWPER9 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 8, 2021