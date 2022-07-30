نتيجة تذكره بالكلاسيكو .. لوبيتيجي بعد سداسية آرسنال: تلك الهزائم تؤلمنا!

مدرب ريال مدريد السابق يسقط من جديد.

تعرض إشبيلية لهزيمة قاسية بستة أهداف نظيفة أمام آرسنال في مباراة ودية تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، تلقوا فيها أربعة أهداف في أول 17 دقيقة.

وخرج المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي للتعليق على الهزيمة التي تبدو وأنها ذكرته بالخسارة بالخمسة أمام برشلونة مع ريال مدريد في 2018.

وقال لوبيتيجي: "لقد تفوقوا علينا في كل شيء منذ البداية، لقد تقدموا 4-0 بحلول الدقيقة الـ 17، كان هناك شيئًا غير صحيح".

وأضاف: "علينا أن ندرس الأمر ونخرج ببعض الاستنتاجات، بعيدًا عن الغضب الذي يلاحق مثل تلك الهزائم، علينا أن نبحث عما يجعلنا نتقدم ونتطور".

وأكمل: "ندرك تمامًا قدراتنا، لكن تلك المباريات بالرغم من أنها تجعلنا نتألم إلا أنها تساعدنا على التعلم والتحضير للموسم الجديد من الدوري الإسباني".

وكان آرسنال قد نجح في الفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة على إشبيلية في ودية جمعت بينهما يوم السبت تحضيرًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن يلعب ودية أخيرة قبل بداية الموسم، ستكون ضد ليستر سيتي، ويواجه قادش في بداية الموسم يوم السبت القادم.