"نتفليكس المستفيد الأكبر من أسلوب لعب أتلتيكو مدريد"

وجه ماركو فان باستن نجم كرة القدم السابق انتقادات لاذعة لأسلوب لعب أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني، مشيرًا إلى أن منصة نتفليكس هي المستفيد الأكبر من تلك النوعية من كرة القدم.

أتلتيكو مدريد تعرض لانتقادات كبيرة بعد المواجهة الأخيرة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارته في ملعب الاتحاد بهدف نظيف سجله كيفين دي بروينه.

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بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي وصف كرة القدم التي يُقدمها الفريق العاصمي في إسبانيا بأنها تنتمي إلى ما قبل التاريخ، مشيرًا إلى أن سيميوني يلعب بطريقة 5-5-0 دون أي مهاجمين وهو ما يجعل مهمة منافسيه صعة جدًا هجوميًا.

فان باستن انضم لجموع المنتقدين لطريقة لعب أتليتكو مؤكدًا أن طريقة لعب أتلتيكو مدريد ستجعل الناس تبتعد عن كرة القدم وتتجه لمشاهدة أعمال نتفليكس.

إذ قال لصحيفة زيجو سبورت "هو أمر قانوني ومتاح بالطبع، لكني أندهش حين أرى 10 لاعبين متواجدين في الخلف طوال الـ90 دقيقة وهدفهم فقط منع المنافس من التسجيل".

أضاف نجم ميلان السابق "من الصعب جدًا إحراز هدف، كرة القدم تلك ليست ممتعة للمشاهدة، ليست ممتعة للناس. سيكون طبيعيًا من جانبهم أن يُوقفوا اشتراكهم بالقناة الناقلة ويتجهوا لمشاهدة أعمال نتفليكس أو غيرها".

"أعتقد أن الجهات المسؤولة في كرة القدم مثل فيفا يجب أن تبدأ التفكير جديًا في كيفية الحفاظ على متعة كرة القدم وارتباطها بالجمهور، لأنها هكذا تفتقد للمتعة، ليس هناك أحد يُمكن لومه على ذلك، والمدرب باستطاعته اختيار هذا الأسلوب من اللعب، لكنه ليس ممتعًا أبدًا للمشاهدين".

المتوج بالكرة الذهبية 3 مرات أكد أن أتلتيكو مدريد يمتلك نجومًا موهوبين جدًا مثل جواو فيليكس وأنتوان جريزمان ومن الصعب قبول فكرة استخدامهم لتقديم مثل تلك الكرة الدفاعية.

يُشار إلى أن أتلتيكو سيستضيف السيتي مساء الأربعاء القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيُحاول الهجوم تلك المرة لتعويض خسارته ذهابًا 1-0.