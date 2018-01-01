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كأس رئيس الدولة الإماراتي

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس رئيس الإمارات - ديربي بين النصر وشباب الأهلي

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العين بطل النسخة الماضية، تم إقصائه من النسخة الحالية على يد وصيفه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم صباح اليوم الإثنين، قرعة دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بقاعة مؤتمرات في مقر اتحاد الكرة بمدينة دبي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين شباب الأهلي والنصر، فيما يلتقي الشارقة بالإمارات.

القرعة كذلك أوقعت الفجيرة في مواجهة الوصل، والظفرة أمام دبا.

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ومن المنتظر أن تحدد اللجنة موعد المباريات وملعبها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن العين كان بطل النسخة الماضية من الكأس، بتغلبه على الوصل في النهائي بنتيجة 2-1، لكنه أقصي من النسخة الحالية من دور الـ16، حيث ثأر الوصل منه وهزمه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

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