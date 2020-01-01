نتائج القرعة .. إعادة لنهائي يورو 2012 بين إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

نتائج قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية عن مواجهتين من العيار الثقيل بين إسبانيا وإيطاليا ومواجهة نارية أخرى بين بلجيكا وفرنسا.

المنتخبات الأربعة قد تأهلت للدوري نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى بعد خروجها من مرحلة المجموعات في النسخة الماضية.

وبعد إجراء القرعة مساء اليوم أسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل سينتظرهما عشاق كرة القدم بعد 10 أشهر من اليوم وتحديدًا يومي السادس والسابع من أكتوبر للعام المقبل.

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المباراة الأولى ستشهد صدامًا ناريًا وإعادة لنهائي كأس الأمم الأوروبية في 2012 بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي في مواجهة ستكون فيهاإيطاليا هي صاحبة الأرض.

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) December 3, 2020

وستجرى المباراة التي ستجمع أبطال العالم 2006 منتخب إيطاليا أمام إسبانيا أبطال العالم في 2010 على ملعب سان سيرو يوم السادس من أكتوبر 2021.

وفي مواجهة الدور نصف النهائي الثانية يلتقي المنتخب الفرنسي أبطال العالم أمام بلجيكا على ملعب يوفنتوس يوم السابع من أكتوبر 2021 في إعادة لنصف نهائي كأس العالم 2018.

— Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) December 3, 2020

يذكر أن المنتخبات الأربعة التي لعبت الأدوار النهائية للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية العام الماضي قد خرجت جميعها من مرحلة المجموعات في هذه النسخة.