نبيل معلول يصل دمشق تمهيدًا لتدريب منتخب سوريا

معلول سيصبح مديرًا فنيًا لمنتخب سوريا.

وصل المدرب التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس إلى العاصمة السورية دمشق، من أجل قيادة منتخب سوريا، خلال الفترة المقبلة.

وتوصل نبيل معلول لاتفاق مع الاتحاد السوري، على تولي مهمة تدريب المنتخب، حيث يتواجد حاليًا في العاصمة السورية دمشق، من أجل توقيع العقود، والإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية.

ومن المقرر أن يتواجد التونسي نادر داوود في الجهاز الفني المعاون لمواطنه نبيل معلول، في قيادة المنتخب السوري.

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المدرب التونسي يسعى لقيادة منتخب سوريا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وتكرار إنجازه الذي حققه مع منتخب تونس، بوصوله إلى كأس العالم 2018.

وكان يتولى نبيل معلول منتخبي تونس والكويت، بالإضافة لتدريب الترجي التونسي والدحيل القطري، حيث يمتلك خبرات كبيرة.

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الصين صاحب المركز الثاني والفلبين الثالث، والمالديف الرابع برصيد 6 نقاط، وغوام الأخير بدون نقاط.