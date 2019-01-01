نبيل معلول للاعبي تونس: إما أن تكونوا رجالًا الليلة أو لا

نسور قرطاج يبحثون عن أول فوز لهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب نبيل معلول؛ المدير الفني السابق لمنتخب تونس والحالي للنجم الساحلي التونسي، الجهاز الفني لنسور قرطاج بقيادة الفرنسي آلان جيريس، بعدم الفلسفة في اختيار تشكيل مواجهة غانا، مؤكدًا أن مباراة الليلة تحسمها الروح داخل الملعب.

نسور قرطاج يلاقون غانا في التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، ضمن دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال معلول، خلال تصريحاته لراديو "موازييك": "لن أخوض في تفاصيل المباريات السابقة، لكن منتخبنا لديه فرصة كبيرة للغاية للعبور لربع النهائي الليلة، صحيح غانا منتخب محترم، لكن لدي ثقة في اللاعبين، أعرفهم جيدًا ولا أعتقد أنهم تغيروا في عام واحد منذ رحيلي عن تدريب المنتخب".

وأضاف: "لا أتحدث عن تكتيك في هذه المباراة، هذا لقاء روح وعزيمة، كما رأينا المنتخب الجزائري يلعب بروح قتالية عالية ننتظر ذلك من منتخبنا الليلة حتى نسعد الجماهير".

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المدرب الفني الجديد للنجم الساحلي التونسي تابع: "أتمنى شيء واحد ألا تتم فلسفة في التشكيل الأساسي، لأن هناك أشياء تعود عليها الفريق وهناك إيجابيات في المنتخب حدثت في السنوات الأخيرة أتمنى أن نحافظ عليها".

واختتم موجهًا رسالة للاعبين: "اليوم حُصِل ما في الصدور، سامحوني يا تكونوا رجال اليوم أو لا، الأمر لا يتعلق بالمهارات والفنيات، بل نحتاج رجولة وبذل أقصى جهد والموت على كل كرة، حاولوا أن تنظروا على كل كرة أنها الأخيرة، وفي الأخير التوفيق من الله".

يذكر أن تونس حصد ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات بدور المجموعات بأداء باهت، لتتأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الخامسة.

أما غانا فكانت أول المجموعة السادسة رصيد خمس نقاط، جمعتها من فوز وحيد وتعادلين.