نبيل فقير: ليفربول كذبوا في الكثير من الأمور بشأن التعاقد معي

فقير ينفى ما قالته إدارة ليفربول الموسم الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الحالي، أن هناك العديد من الأمور غير الواضحة والكثير من الكذب، حول انضمامه إلى ليفربول الصيف الماضي.

الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً، كان قريب من الانضمام إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 53 مليون إسترليني، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

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إدارة الريدز أعلنت في ذلك الوقت أن سبب فشل الصفقة، هو مشاكل صحية في ركبة اللاعب الفرنسي، الذي نفى تلك الأخبار اليوم.

وقال فقير في تصريحات صحفية: "قيل الكثير من الأكاذيب حول هذا الأمر، ما قيل ليس حقيقة ركبتي جيدة، لقد قمت بإجراء فحص طبي في قاعدة تدريب منتخب فرنسا، لم يتم ذكر ركبتي حتى".

وواصل: "وإذا كانت ركبتي ليست بحالة جيدة، لماذا قدم لي ليون عرضاً ضخماً للتجديد!".

وتابع: "قرر ليفربول عدم التوقيع معي، وأرادوا أن يجعلوني أصدق أن الأمر له علاقة بركبتي، الفحوصات كانت واضحة، ركبتي على ما يرام، لا توجد بها أي مشاكل".

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وأكمل: "أسوأ شيء هو فكرة أن الناس تقول إن الصفقة فشلت أيضاً بسبب عائلتي، إنها كذبة".

جدير بالذكر أن فقير انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 22 مليون يورو.