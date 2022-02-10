نبوءة فينجر تتحقق.. هل يتوقف اللاعبون عن التجديد لأنديتهم إلى الأبد؟

الأمر لم يعد يقتصر على اللاعبين غير المرغوب فيهم فقط، بل أيضًا للنجوم الكبار الذين يدخلون في العام الأخير من عقودهم من دون تجديد.

ولعل النموذج الأبرز في الوقت الحالي، هو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصبح على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

مبابي ليس وحده، فهناك أيضًا جانلويجي دوناروما زميله الإيطالي، الذي انضم لباريس من ميلان الصيف الماضي، في تأكيد واضح لزيادة هذه الفكرة وانتشارها.

نبوءة فينجر

في يوليو 2017 كان يمر آرسنال بأزمة في تجديد عقود الثنائي مسعود أوزيل وأليكسيس سانشيز، والتي أدت برحيل الأخير إلى مانشستر يونايتد.

فينجر قال وقتها في تصريحات صحفية:"أعتقد أنه في المستقبل سنرى ذلك أكثر وأكثر، لأن مطالب الأندية للبيع أصبحت عالية جدًا، حتى بالنسبة للاعبين العاديين".

وأضاف:"سنرى المزيد والمزيد من اللاعبين الذين يدخلون العام الأخير من العقد، لأنه لن يرغب أي ناد في دفع المبلغ المطلوب في السنوات العشر المقبلة، لذلك سيصبح عدم التجديد هو الطبيعي".

واختتم تصريحاته:"أعتقد أن الأداء اليوم لا يعتمد على طول العقد، لو كان ذلك صحيحًا، فسنوقع مع الجميع لمدة 20 سنة وسنكون سعداء".

حديث فينجر كان في محله، ولكن الأمر لم يستغرق 10 سنوات، بل 5 سنوات فقط احتاجتها الكرة العالمية لانتشار هذه الفكرة.

الأمر يتحول إلى ظاهرة

سنوات قليلة وأصبحنا نواجه الأمر كظاهرة عالمية، وشاهدنا النجوم ينتظرون لنهاية عقودهم من أجل الرحيل لأندية أخرى، بعدما اعتدنا على هذا التصرف من غير المرغوب فيهم.

وبخلاف موقف مبابي، سنجد أيضًا عثمان ديمبيلي، الذي فعل كل شيء للانتظار حتى نهاية الموسم وعدم الرحيل بمقابل مخفض في يناير.

ديمبيلي وضع برشلونة بين خيارين قمة في الصعوبة، التخلي عنه بالمجان أو الانصياع لمطالبه المالية غير المنطقية للتجديد.

الجناح الفرنسي ليس الوحيد، هناك أيضًا باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان، مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وكذلك أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر من تشيلسي، ألكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال، نصير مزراوي مدافع أياكس وأليسيو رومانيولي مدافع ميلان.

النماذج أصبحت تزداد في كل سوق، ومن المتوقع أن يصبح الأمر عاديًا، بل يتحول إلى الطبيعي، ليتوقف النجوم عن التجديد لأنديتهم إلى الأبد.

لماذا يرفض اللاعبون التجديد؟

الأمر بسيط كما قاله فينجر، الأندية أصبحت مطالبها عالية جدًا بالنسبة للتخلي عن لاعبيها من أصحاب المستوى العالي والمتوسط.

ولذلك أصبح البعض يتجه إلى عدم التجديد والانتظار حتى نهاية العقد للرحيل بالمجان، بدلًا من ترك النادي ليكون المتحكم الوحيد.

ولو اتخذنا كيليان مبابي كمثال، وافترضنا أنه يريد الرحيل عن باريس، وقيمته لن تقل عن 150 مليون يورو، كم عدد الأندية القادرة على دفع هذا المبلغ؟

ربما مانشستر سيتي فقط هو النادي الوحيد الذي يمكنه دفع هذه القيمة، ولكن ماذا لو لم يرغب مبابي في الانتقال إلى النادي الإنجليزي؟ الخيارات هنا محدودة جدًا.

ولذلك الخيار الأنسب له، هو الانتظار حتى نهاية عقده من أجل زيادة الخيارات والأندية القادرة على ضمه من دون رسوم انتقال، مع إمكانية الحصول على أعلى راتب ممكن وعمولة ضخمة لوكيله ومكافأة توقيع مغرية.

النادي هو الخاسر الأكبر، واللاعب هو الرابح من هذه العملية، وحتى لو اختار التجديد، سيتمكن من فرض شروطه على ناديه وتحقيق أعلى مكاسب مالية ممكنة، لأن النادي وقتها سيخشى رحيله بالمجان دون تحقيق أي شيء نظير بيعه.

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