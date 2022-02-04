نبأ سيئ لريال مدريد.. نيمار بات جاهزًا لقيادة باريس أمام الملكي!

شهد مران باريس سان جيرمان يوم الجمعة أنباء سيئة للغاية لريال مدريد، بمشاركة نيمار فيه بصورة كاملة بعد عودته من الإصابة.

وأصيب الدولي البرازيلي في شهر نوفمبر الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى عودته بنصف يناير، لكنه تأخر ليُثار جدلًا حول إمكانية لحاقه بمباراة ريال مدريد.

الأيام الماضية تحدثت الصحف الفرنسية فيها أن نيمار بدأ في الركض، ليأتي التأكيد الرسمي من باريس نفسه يوم الجمعة.

ونشر النادي الفرنسي مقطعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمران كتيبة مارويسو بوتشيتينو يوم الجمعة، وكان نيمار أول الظاهرين فيه.

الدولي البرازيلي ليس العائد الوحيد، بل يضاف إليه أشرف حكيمي بعد أنجز مهمته مع منتخب المغرب المُشارك في أمم إفريقيا 2021.

ولا يجابه باريس سان جيرمان غيابات سوى الثنائي سيرخيو راموس وماورو إيكاردي، وإن كان للأخير حظوظ في اللحاق بموقعة حديقة الأمراء.

تجدر الإشارة إلى أن راموس أصيب في ربلة الساق اليمنى، وبات وجوده حتى في مباراة الإياب بشهر مارس محل شكوك كثيرة.

ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان نيمار سيخوض بعض المباريات المحلية قبل مواجهة ريال مدريد لاستعادة الإيقاع، أم لن يُجازف به بوتشيتينو حتى لا تعاوده الإصابة.

الجدير بالذكر أن باريس يستعد لقمة أمام ليل حامل لقب النسخة الماضية من الدوري الفرنسي، ثم يلتقي مع رين قبل قمة دوري أبطال أوروبا أمام الريال.