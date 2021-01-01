نبأ سار لبرشلونة.. نيمار يصاب وقد يغيب عن مباراة دوري أبطال أوروبا!

صدمة كبيرة..

تحدثت "ليكيب" عن إصابة نيمار في لقاء كان وباريس سان جيرمان لحساب كأس فرنسا وقالت إنها تهز العاصمة الفرنسية.

سيباستيين تاراجو، الصحفي في الجريدة، قال إن البرازيلي سيحتاج إلى معجزة ليتواجد في مباراة الفريق أمام برشلونة الأسبوع المقبل لحساب دوري الأبطال.

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10 فبراير

خرج نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، مصابًا من مباراة فريقه أمام كان، والتي تقام لحساب دور الـ32 من كأس فرنسا.

ويتقدم بي آس جي بهدفٍ نظيف على كان في المباراة المقامة بملعب الأخير، من توقيع المهاجم البديل مويس كين، لكن نبأ تعيسًا برز بالنسبة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

الدقيقة 62 شهدت هذه اللقطة التعيسة للمدرب الأرجنتيني، حيث خرج نيمار من الملعب مصابًا وهو منكس الرأس ويضع يده على عضلة المقرب في قدمه اليُسرى.

لا يزال من غير المعلوم ولم يُعلن النادي عن شيء فيما إذا هذه الإصابة ستؤثر على وجود الدولي البرازيلي في القمة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا أم لا.

عمومًا، فقد النادي العاصمي آنخيل دي ماريا من قبل للإصابة، وفي حال أن تأكد غياب نيمار أيضًا فستكون ضربة قوية للمدرب بوتشيتينو الذي لم يثبت دعائم حكمه في حديقة الأمراء بعد.

قد يكون خروج نيمار في الأساس إجراء احترازي خوفًا من تفاقم الإصابة، لكن الأكيد أن بوتشيتينو لن يجازف به في مباراة نيس القادمة التي تسبق مباراة البرسا بأيام.

وعقب المباراة، رفض ماوريسيو بوتشيتينو الحديث عن موقف إصابة نيمار مؤكدًا أنّه بانتظار التقارير الطبية غدًا للوقوف على نوعية الإصابة وفترة الغياب.

بينما أكد زميله، مويس كين، أنّ نيمار لا يشعر بأي آلام وقد يكون جاهزًا في المباراة المقبلة أمام نيس في الدوري الفرنسي عكس ما تشير إليه التقارير الأولية.

الجدير بالذكر أن برشلونة هو الآخر ليس في أفضل أحواله، حيث يظل موقف رونالد أراوخو من المشاركة مجهولًا مع تأكد غياب جيرارد بيكيه وأزمة دفاعية واضحة أمام المدرب رونالد كومان.