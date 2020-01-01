نبأ سار - العينة الثانية تُثبت عدم إصابة جورجي جيسوس بفيروس كورونا

تسبب في وضعه داخل الحجر الصحي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي نبأ سار عن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، حيث أكد النادي عبر حسابه في تويتر أن العينة الثانية للمدير الفني جاءت سلبية في الكشف عن فيروس كورونا.

وكان النادي قد أعلن منذ أيام عن إصابة المدرب البرتغالي بفيروس كورونا، بعد العينة الإيجابية الأولى، مما تسبب في وضعه داخل الحجر الصحي.

وكتب بطل كوبا ليبرتادوريس ووصيف كأس العالم للأندية على حسابه في "تويتر": نتيجة الفحص الجديد الذي خضع له جيسوس سلبية، النادي يشكر المدرب على دعمه ودعم جماهير فلامنجو.

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وفي سياق منفصل، أشارت صحيفة "جلوبو" إلى أن إدارة فلامنجو تميل لعدم تجديد عقد جيسوس بعد إثبات إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحيفة البرازيلية أن المفاوضات بين إدارة النادي البرازيلي والمدرب البرتغالي توقفت بشكل تام بعد دخوله في الحجر الصحي.

وأضافت الصحيفة إلى أن عقد جيسوس مع الهلال يمتد حتى مايو المُقبل، وأصبح مصيره غامضًا مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

يُذكر أن النادي البرازيلي قد أعلن إصابة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بفيروس كورونا المستجد، بيد أنه أشار إلى أن إصابته "ضعيفة" وسيخضع للمزيد من الفحوصات للتأكد من حقيقة الإصابة.