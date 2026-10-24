نأسف للكلاسيكو وكبار البريمييرليج.. ضد نابولي: ميدو لم يبالغ، روما الأمتع مع جاسبريني!

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انحياز مشروع للكرة الحقيقية

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حين يخرج أحمد حسام ميدو بين شوطي قمة نابولي وروما ليؤكد بحماس جارف أن ما شاهده هو أفضل شوط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، يتعامل البعض مع الأمر كأنه مجرد عاطفة معتادة تجاه ناديه القديم.

الحقيقة في تقديري أن ميدو لم يكن يبالغ إطلاقًا، بل لامس بدقة جوهر ما يفتقده المشاهد في هذه الأيام، فنحن هنا لسنا أمام طفرة مؤقتة أو حماس عابر، بل أمام ظاهرة كروية حقيقية يقودها جاسبريني تجعلنا نعتذر بكل ثقة لعشاق الكلاسيكو الإسباني ومتابعي عمالقة الدوري الإنجليزي، ونعلن بجرأة أن ذئاب العاصمة هم أصحاب العرض الأكثر إمتاعًا وجنونًا في القارة العجوز حاليًّا.





عندما تهزم الشجاعة قيود الهندسة التكتيكية

لقد تحولت مباريات النخبة في إنجلترا في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه رقعة شطرنج باردة، استحواذ سلبي مفرط، تحجيم للمغامرة الفردية، وخوف مرضي من ارتكاب الأخطاء يقتل العفوية والإثارة في مهدهما، وهناك في الكلاسيكو تخشى الجماهير أن يلعب مورينيو مباراة مغلقة ضد برشلونة ليفقد الجماهير المتعة المضمونة التي يقدمها النادي الكتالوني في الموسم الجاري.

في المقابل، يرفض جاسبريني هذا المنطق ويدخل كل مواجهة بعقيدة انتحارية ممتعة قد لا تكون الأفضل تكتيكيًا لكنها الأمتع حقًا.

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المتابع لمباريات روما لا يشاهد فريقًا يتحفظ أو يدير الدقائق بهدوء، بل يرى تسعين دقيقة من القتال الهجومي المتبادل والتحولات الخاطفة، وهو ما يفسر تسجيل الفريق أربعة أهداف في شباك فيورنتينا وليتشي وسلوفان براتيسلافا، وخوضه ملحمة أوروبية مذهلة أمام ريال مدريد انتهت بنتيجة برباعية مقابل ثلاثة، فضلًا عن صراعه المشتعل ضد إنتر الذي انتهى بهدفين لكل جانب وانتهى الليلة ضد نابولي بثلاثة أهداف لكل فريق، لكنه لن يتوقف قريبًا.

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المتعة مع روما لا تتوقف عند حدود الاندفاع الهجومي بل تمتد إلى تلك الصلابة الذهنية المذهلة التي ظهرت في أصعب الاختبارات وأمام أعتى المنافسين.

لقد تجلى ذلك في ملعب مارادونا حين تقدم نابولي بهدفين دون رد وكان الجميع يتوقع استسلام الذئاب، لكن الفريق انتفض في غضون خمس دقائق فقط وسجل هدفين خاطفين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

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هذا التحول المثير يعكس قيمة دكة البدلاء والمرونة الكبيرة التي يملكها جاسبريني في قراءة مجريات اللقاء وقلب الطاولة بالتبديلات التكتيكية الحاسمة، ليثبت أن الفريق لا يفقد إيمانه بفلسفته مهما تعقدت الظروف، حتى وإن لم تشر النتيجة الأخيرة دومًا لتفوقهم.

بيت القصيد

ربما يملك كبار البريمييرليج ترسانة من النجوم بأسعار خيالية، وربما يحظى الكلاسيكو بالهالة الإعلامية الأضخم عالميًّا، لكن كرة القدم في جوهرها لُعبت من أجل نبض المدرجات والإثارة الصافية التي تحبس الأنفاس حتى صافرة النهاية.

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روما مع جاسبريني لا يضمن لجماهيره نظافة الشباك، لكنه يضمن لكل متابع محايد وجبة كروية مشتعلة خالية من الملل، ولهذا لم يكن ميدو مبالغًا أبدًا في وصف ما جرى أمام نابولي، فالمتعة الحقيقية هجرت حسابات الحذر، واستقرت بكل فوضاها الجميلة في العاصمة الإيطالية.



