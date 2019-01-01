ناينجولان: كونتي مجنون بي وودت العمل معه

ناينجولان يتحدث عن جنون كونتي وأمنيته قبل الرحيل عن إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم وسط إنتر المعار إلى كالياري رادجا ناينجولان إنه كان يود التدرب تحت يد أنطونيو كونتي "المجنون" به وبما يقدمه.

وكان كونتي قد أخرج ناينجولان وإيكاردي من حساباته بالنسبة لمشروعه وللموسم الجديد، حيث رحل الأول على سبيل الإعارة إلى كالياري والثاني إلى باريس سان جيرمان كإعارة مع أحقية الشراء.

وحول ذلك، قال رادجا ناينجولان إنه كان يتمنى التدرب تحت يد أنطونيو كونتي نظرًا للاحترافية التي يتمتع بها المدرب الإيطالي، ولإعجابه الشديد به.

وأضاف: "كونتي مجنون بي، أعرف أنه معجب بما أقدمه وكان يتمنى ضمي في يوفنتوس وتشيلسي، هذا ما أعطاني الحافز لكي أصبح لاعبًا معه في إنتر"

وتابع: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة وأين سأكون في الموسم الماضي، ولكن علي العمل بشكل احترافي خلال هذا العام قبل أن نتحدث عن الذي يليه"

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يذكر أن رادجا ناينجولان كان قد انضم إلى إنتر في صيف العام 2018 قادمًا من روما في صفقة كلفت النيراتزوري 38 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الشاب نيكولو زانيولو.