ناينجولان: شعرت بالدفء في روما أكتر من إنتر

النجم البلجيكي يوضح الفرق بين مدينتي روما وميلان

أكد لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، أنه كان يشعر بالدفء بشكل أكبر عندما كان يلعب مع روما.

ناينجولان رحل عن صفوف روما منتقلاً إلى صفوف إنتر الصيف الماضي، ولكن بدايته شهدت العديد من التعثرات.

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صاحب الـ30 عاماً قال في تصريحات صحفية:"جماهير روما أفضل بكثير من ميلانو، فهناك تشعر بالدفء والحماس بشكل أكبر".

وأضاف:"هنا كل شيء يتعلق بالعمل فقط والتنافس من أجل تحقيق النتائج".

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واستكمل:"عندما كنت أسير في روما كان يتعرف علي أحد الأشخاص ويستوقفني، ويزداد عدد من حولي في الشارع، أخبروني أن المشكلة ليست موجودة في ميلان ولكنها لازالت مستمر".

جدير بالذكر أن ناينجولان ظهر في 31 مباراة مع إنتر هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.