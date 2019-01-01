ناينجولان: الموسم القادم سأظهر بالمستوى المطلوب

النينجا خيب الآمال مع إنتر حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف رادجا ناينجولان، لاعب إنتر، أنه لم يقدم المستوى المطلوب الموسم الجاري، ووعد الجمهور بتقديم المنتظر في العام المقبل.

وكلف ناينجولان إنتر 24 مليوناً وبيع لاعبيه نيكولو زانيولو ودافيدي سانتون لروما الصيف الماضي، ولكن فشل في الظهور بالمستوى المأمول.

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وقال البلجيكي مع "دازون": "أتمنى أن أتحسن بدنياً ولا أصاب مجدداً، أتمنى أن يرى الجمهور ناينجولان الأفضل، العام الحالي المهم تحقيق الهدف، القادم سأكون في أفضل أحوالي".

وأضاف: "نقطة قوتي هي الانتصار رغم عدم تحقيقي الفوز كثيراً، إنتر يفتقد الأمر في السنوات الأخيرة وأريد تقديم الإضافة وأن نعود عالميين ونتعود على الانتصارات".

وتحدث ناينجولان عن مباراة يوفنتوس: "مباراة خاضة لأنها أمام الفريق الأقوى وأريد اختبار نفسي أمامهم، بالإضافة لأنهم حاولوا ضمي في الماضي، بالنسبة لنا مهمة لتحقيق الهدف".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على ملعب "جيوسيبي مياتسا" مساء السبت في ديربي إيطاليا وقمة الجولة 34 من الدوري الإيطالي أمام إنتر.