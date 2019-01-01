سامبدوريا يخلص إنتر من ناينجولان

النينجا خارج الحسابات في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إيطالية أن سامبدوريا يسعى للتعاقد مع رادجا ناينجولان، متوسط ميدان إنتر، بعد خروجه من حسابات النيراتزوري.

ناينجولان معروض للبيع رسمياً بعد تصريحات بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، أن البلجيكي لا يدخل في خطط الفريق.

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وقال "جيانلوكا دي مارزيو" إن سامبدوريا طلب التعاقد مع ناينجولان بناء على توصية مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وسبق لدي فرانشيسكو وناينجولان العمل معاً في روما الموسم قبل الماضي عندما بلغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وبحب "ريبوبليكا"، فسامبدوريا يريد استعارة اللاعب، بالإضافة لتحمل إنتر جزء من راتبه البالغ قرابة أربعة ونصف ملايين يورو موسمياً.

ويتواجد ناينجولان رفقة إنتر في الصين حالياً، ولكن لم يشارك في أي من اللقاءات الإعدادية للموسم المقبل.